Windpark N33 vordert, maar: 'Overheid moet opschieten met fonds'

Na een mediastilte van zeker een jaar werd maandag de pers uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de bouw van Windpark N33. Energiebedrijf RWE hoopt dat er na alle protesten en bedreigingen weer ruimte is voor gesprekken. 'We hebben meest recent niet echt ernstige bedreigingen meer gehad. Je merkt nog wel steeds dat er personen zijn die niet echt voorstander van dit windpark zijn, maar er is wel nuance nu in de omgeving', zegt Boorsma.

Toch is het bedrijf nog niet helemaal van de bedreigingen af en zit de schrik er nog goed in. Directeur Boorsma wil zijn verhaal dan ook niet voor camera doen. Ook mogen er geen andere medewerkers herkenbaar worden gefilmd.

De eerste vijf molens van het windpark zijn klaar (Foto: )

Elke week een molen

RWE bouwt 15 van de 35 windturbines van windpark N33. De andere molens worden gebouwd door Yard Energy. De bouw loopt redelijk op schema. De eerste vijf staan inmiddels. 'Eigenlijk doen we elke week een molen. We gaan er van uit dat met de kerst alles draait', aldus Boorsma.

Geen overlast

Boorsma verwacht dat de omgeving geen overlast van het windpark zal hebben. 'De bouw heeft weinig overlast gegeven met de aparte op- en afrit die we bij de N33 hebben. Maar ook het geluidsniveau zal ruim binnen de perken blijven. Slagschaduw blijft ruim binnen de normen, dus ik hoop echt dat mensen dit straks ook als een mooi windpark zullen ervaren waar ze geen overlast van ervaren.'

Gebiedsfonds

De exploitanten van het windpark betalen jaarlijks 156.450 euro aan een gebiedsfonds. Hiermee kunnen projecten in de omgeving worden betaald en omwonenden die overlast ervaren worden gecompenseerd. In veel gevallen storten ook overheden zoals gemeente en provincie geld in zo'n fonds, maar dat is hier niet gebeurd.

Bij bijvoorbeeld Windpark Drentse Monden en Oostermoer hebben de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, de provincie Drenthe en het Rijk samen meer dan 4,5 miljoen euro in het gebiedsfonds gestopt. Boorsma zegt te weten dat het Rijk ook bij dit windpark wel geld in het gebiedsfonds wil stoppen, maar dan moeten gemeenten en provincie wel meedoen.

'Ik zou bij deze graag de gemeenten, met name ook provincie, willen oproepen om hier vaart in te maken. Want als het windpark klaar is, wil je dat ook graag geregeld hebben.'