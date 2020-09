Groningse horeca wil terrassen langer openhouden

Normaal gesproken geldt vanaf 1 november het winterregime voor terrassen, en dat houdt in dat er alleen een rij tafeltjes buiten mag staan, tegen de zaak aan geschoven.

Maar dit is geen normale herfst en de horeca heeft de omzet hard nodig, vertelt voorzitter Irene van der Velde van Koninklijke Horeca in Groningen: 'Het is spannend of mensen de komende maanden binnen willen zitten. Met parasols en warmtelampen kunnen we buiten nog een tijd omzet draaien. Verder hopen we dat de gemeente samen met ondernemers activiteiten mogelijk gaat maken.'

De gemeente heeft het verzoek nog in beraad.

Omzet meer dan gehalveerd

De warme zomer met zijn volle terrassen heeft niet kunnen voorkomen dat de horeca door de coronacrisis nog steeds een kwetsbare economische sector is. In het tweede kwartaal is de omzet in cafés en restaurants meer dan gehalveerd. De zomer maakt waarschijnlijk wel wat goed, en het ondernemersvertrouwen in de toekomst is dan ook iets gestegen, maar dat blijft volgens het Centraal Bureau voor Statistiek nog altijd laag.

We moeten het gasten duidelijk maken dat het bij ons veiliger is dan thuis Laurens Meyer - De Drie Gezusters

'Vertrouwen van onze gasten is belangrijk'

Toch maken de Groningse caféhouders zich met frisse moed op voor de herfst, als buiten zitten minder aangenaam wordt, maar gasten voorzichtig zijn met binnen zitten.

Uitbater Laurens Meyer van onder meer De Drie Gezusters wil op beide fronten verder. ‘Het belangrijkste is het vertrouwen van onze gasten, dat ze zich binnen veilig voelen. Tot nu toe valt me dat reuze mee, maar als het buiten regent wordt dat nog belangrijker. We moeten onze gasten duidelijk maken dat het bij ons veiliger is dan bij hen thuis of op het werk. Onze zaken zuiveren alle lucht meestal vaker dan de voorgeschreven vier tot zes keer per uur. Ik ga regelmatig met een CO2-meter door een zaak om dat te controleren. Daarnaast zijn we bezig met virusdodende filters en UV-licht.’

'Gemeenten denken fantastisch mee'

Maar omdat de omzet binnen met de huidige maatregelen maar de helft kan opbrengen van wat er minimaal nodig is, heeft Meyer ook de terrassen nodig. ‘Ik hoop dat we onze uitbreiding voorlopig mogen houden en dat de terrasvergunning wordt verlengd. De gemeenten hebben tot nu toe fantastisch meegedacht en –gewerkt, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat werkt. We kijken ook nog wel naar mogelijkheden van overkappingen en windschermen, maar daar worden natuurlijk ook weer eisen aan gesteld.’

Der Witz

Zijn collega Bas Berendsen van Der Witz aan de Grote Markt schat eveneens dat hij de maximale omzet binnen moet verdubbelen om quitte te kunnen draaien. ‘We moeten maar afwachten hoe het gaat in de herfst. Ik moet het hebben van het terras dat ik altijd al had. Ik heb geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om die ruimte uit te breiden, maar ik hoop dat er nog lang mensen kunnen blijven zitten. Binnen heb ik de zaak goed op orde. Het is jammer dan we op vrijdag en zaterdag om half twee de deuren moeten sluiten, maar ik heb wel begrip voor de maatregel.’

Als ik de zeilen niet helemaal dicht maak, is het volgens de regels geen tent Heiko Tuin, horeca-eigenaar in Winschoten

Tenten in Winschoten?

Ook elders in de provincie, zoals op het Marktplein in Winschoten, wordt hard nagedacht over de komende maanden. Heiko Tuin, eigenaar van twee horecazaken op het plein, ziet het liefst een of meerdere grote tenten verschijnen. Maar dat mag niet. ‘Ik ben behoorlijk aan het dubben kan ik je vertellen. De toekomst is onzeker. Komt het virus weer op? Moet ik nu investeren of moet ik nog even wachten?'

'Er zijn veel dingen waar we het antwoord niet op weten. Op dit moment denk ik na over een soort tentzeilen op mijn terras. Als ik de tafeltjes omgeef met zeilen, maar die niet helemaal dicht maak, dan is het volgens de regels geen tent. Als ik daar vervolgens een heater bij zet, dan kunnen mensen droog en warm buiten zitten.’

'Van 1,5 naar één meter'

De onzekerheid bij Tuin is ook merkbaar bij Lianda Schuster, eigenaresse van een kroeg op het Marktplein. ‘Dat slechte weer is wel een dingetje. Ook ik heb het liefst een grote tent, maar daar komt van alles bij kijken. Je hebt bijvoorbeeld een vergunning nodig. Stiekem hoop ik dat de regels worden versoepeld. Dat anderhalve meter bijvoorbeeld een meter wordt. Dan kun je toch weer meer mensen binnenlaten.’

Steunmaatregelen zijn de kurk

Alle plannen ten spijt is de echte kurk waar de horeca tot de volgende zomer op drijft het derde pakket steunmaatregelen dat het kabinet vorige week bekendmaakte. Daarbij wordt voor bedrijven met meer dan twintig procent omzetverlies, negentig procent van de loonkosten van boventallig personeel door het Rijk vergoed. Berendsen is er dolblij mee: ‘Dat helpt ons een heel eind op weg.’

