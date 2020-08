Meeste kinderen azc Delfzijl weer naar school

Het merendeel van de kinderen die wonen in het azc in Delfzijl gaat weer naar school. Na de uitbraak van het coronavirus in het azc werden zij uit voorzorg thuisgehouden.

In totaal wonen er 21 kinderen in de basisschoolleeftijd in het azc in de havenstad. Drie van hen verblijven nog in quarantaine. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gebeurt dit op verzoek van hun school. Drie andere kinderen kunnen ook nog niet terug naar school, omdat zij op dit moment in Musselkanaal verblijven.

Tijdelijke maatregel

Toen in de loop van deze maand steeds meer bewoners van het azc positief werden getest op het coronavirus, besloten het COA en de Veiligheidsregio Groningen de besmette asielzoekers over te plaatsen naar het leegstaande azc in Musselkanaal.

Deze overplaatsing stuitte aanvankelijk op verzet van burgemeester Yvonne van Mastrigt van Stadskanaal. Pas nadat zij de belofte had gekregen dat het bij een tijdelijke maatregel van beperkte omvang zou blijven, ging zij akkoord.

Gebrek aan noodopvang

Koen Schuiling, de voorzitter van de veiligheidsregio, drong vorige week in een brandbrief bij het COA aan op het zo snel mogelijk openen van opvanglocaties voor besmette asielzoekers. COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker zei op zijn beurt dat het gebrek aan noodopvang het gevolg is van gebrek aan medewerking van gemeenten en veiligheidsregio's.

