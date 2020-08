De Koffiecorner #87: 'Met alleen Postema ga je het niet redden'

Clubwatcher Stefan Bleeker is terug van vakantie en met hem bespreken we de dramatische oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Niet eens vanwege het 4-0 verlies, maar vooral door het uitvallen van Gudmundsson. Ook wordt besproken waarom FC Groningen nog steeds geen spits heeft, terwijl de competitie over minder dan twee weken begint.

Daarnaast krijgt de bijgelegde ruzie van vorige week toch een staartje en vertelt Martin over zijn debuut als 6-jarig spelertje van Hellas VC.

Martin heeft de lachers op zijn hand (Foto: RTV Noord)

-Stefan Bleeker: 'Er moet wel wat gebeuren, want met alleen Postema ga je het niet redden'

-Martin Drent: 'Er is nog geen spits omdat er geen geld is'

-Niiwino Geertsema: 'Zeefuik, Sierhuis, Memisevic en Doan verkocht.. hoezo is er geen geld?!'

-Stefan Bleeker: 'Een oudere spits zonder veel restwaarde zou wel een investering in Postema kunnen zijn'

-Martin Drent: 'Misschien is Kiprich wel een terechte winnaar van de cultverkiezing'

Podcasts bij RTV Noord

Deze Koffiecorner (en de vorigen) zijn hierboven te beluisteren, maar ook via Spotify (klik hier en druk op volgen) en Apple Podcast (klik hier via iPhone en druk op abonneer)

Naast De Koffiecorner heeft RTV Noord ook Credo, het leven van Ede Staal (Spotify en Apple Podcast), Turbulente Tijden (een podcast over windmolens (Spotify) en de NoordZaken-podcast (Spotify), waarop je je kunt abonneren.

Uiteraard kun je ook altijd naar www.rtvnoord.nl/podcast gaan om onze podcasts te beluisteren.