Zangeressen Bert Visscher nu als cabaretduo podium op

De één een vijftiger, de ander een dertiger. Met het programma 'Tijd zat' gaan ze het podium op.

Twee jaar geleden stopte Kloosters avontuur met het succesvolle cabaretgezelschap Vrouw Holland. In de tussentijd ging ze met een liedjesprogramma rond Ede Staal langs de zalen en speelde ze een rol in het theaterspektakel Hotel Zigterman. Maar het cabaret bleef lonken. ‘Het begon inderdaad wel wat te kriebelen en te jeuken’, vertelt Klooster.

‘Cabaret was voor mij echt even weg, het was even klaar. Ik dacht: laat ik eerst maar even kijken wat er op me afkomt.’ Dat was onder meer Don Pescatore & his Alcatraz Orchestra van Bert Visscher. Daar trof ze de twintig jaar jongere cabaretière en zangeres Sanneke van der Meulen.

Samen eens wat doen?

‘Het was meteen heel gezellig samen, we hadden ook meteen dezelfde humor’, vertelt Van der Meulen. ‘Marieke was gestopt met Vrouw Holland en ik was bezig met mijn solovoorstelling. We zeiden: misschien moeten we samen eens wat gaan maken.’ Inmiddels repeteren ze voor hun eerste programma 'Tijd zat' in een zaaltje van Noorderpoort in Groningen.

Ontsnappen aan ouder worden

‘Ik had al een idee voor een programma liggen’, zegt Klooster. ‘Het leek me leuk om iets toe doen met meerdere vrouwen uit verschillende generaties. Maar toen het zo lekker klikte met Sanneke dacht ik: misschien moet het iets kleiner. Zij is dertig en ik ben vijftig, we zouden het ook met z’n tweetjes kunnen doen.’ En zo werd 'Tijd zat' een programma over de vriendschap tussen twee vrouwen van verschillende leeftijden.

Een deel van het affiche Tijd zat van Klooster en Van der Meulen (Foto: Klooster en Van der Meulen)

‘Beide vrouwen zoeken bij elkaar een soort ontsnapping’, licht Klooster toe. ‘De één is dertig en wil eigenlijk nog ontsnappen aan het nemen van verantwoordelijkheden. Qua werk, qua relatie, huis en alles. Bij de vijftiger gaat het meer om ontsnappen aan het ouder worden en alle angsten die daarbij om de hoek komen kijken.’

Eerst waren we vrienden

‘Het moest echt gaan over dertigersdilemma’s en vijftigersdilemma’s’, vult Van der Meulen aan. ‘Kan er vriendschap bestaan tussen een dertiger en een vijftiger? Mijn vriendinnen vragen me wel eens hoe het is om vriendschap te sluiten met iemand die twintig jaar ouder is. Daar ga je dan vanzelf over schrijven.’

Wat begon als een idee voor een cabaretprogramma, heeft dus uiteindelijk geleid tot een vriendschapsband tussen beide dames. ‘Eerst waren we vrienden, maar inmiddels niet meer’, lacht Klooster. ‘We zijn al zover in het proces dat we elkaar nu wel achter het behang kunnen plakken.’

In première

Tijd zat van Klooster en Van der Meulen gaat half november in Drachten in première en tourt dan langs noordelijke podia.

