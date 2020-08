Longarts De Hosson kritisch op opleiding geneeskunde: 'Roep dit al tien jaar'

De Hosson, die maandagmiddag één van de sprekers was tijdens de openingshandeling op de RUG, genoot zijn opleiding geneeskunde in Stad en schrijft in blogs wat hij tegenkomt tijdens zijn werk. Dat hij daarin juist veel vertelt over hoe belangrijk de zorg voor stervende mensen is, is volgens hem een logisch gevolg van wat hij om zich heen ziet en merkt.

‘Ik leid co-assistenten op en zie en merk dat ze bepaalde dingen missen’, motiveert De Hosson, die met die opmerking vooral doelt op het technische aspect van de palliatieve zorg. ‘Zo weten co-assistenten niet altijd welke medicijnen iemand moet krijgen die het erg benauwd heeft of op punt van sterven staat.’

Kennis bijbrengen

Maar daar blijft het niet bij, liet hij weten. Ook op emotioneel vlak valt er volgens hem de nodige kennis bij te brengen bij vakgenoten. ‘Mensen in de palliatieve zorg zitten met levensvragen en ik merk dat collega’s niet altijd weten hoe ze dat soort gesprekken moeten voeren. Ik heb dat zelf ook allemaal in de praktijk moeten leren. In de opleiding heb ik dat erg gemist.’

We moeten meer leren om een arm om iemand heen te slaan, die beseft dat hij zijn kinderen moet achterlaten Sander de Hosson - Longarts

Tijdens de toespraak die de longarts gaf, was hij dan ook kritisch op de opleiding geneeskunde in het algemeen. ‘Palliatieve zorg is niet meer dan een keuzevak, terwijl het in mijn ogen juist een essentieel vak is’, liet hij tegenover de aanwezige studenten weten. ‘Slechtnieuwsgesprekken voeren wordt wel geleerd, maar veel te gefragmenteerd.’

Arm om iemand heen slaan

‘Palliatieve zorg moet een belangrijker onderdeel van de opleiding geneeskunde worden’, ging De Hosson verder. Daarmee was hij kritisch op de RUG, maar misschien nog wel meer op de maatschappij in het algemeen. ‘We moeten meer leren om een arm om iemand heen te slaan, die beseft dat hij zijn kinderen moet achterlaten.’

Dat De Hosson de opleiding geneeskunde zo kritisch benaderde, is niet nieuw. ‘Het is niet mals wat ik zeg, maar ik roep dit al tien jaar. En ze geven me allemaal gelijk’, reageerde hij. Hij hoopt met de wake-upcall de juiste mensen eens wakker te schudden.

‘De opleiding geneeskunde zit bomvol en iedereen wil er zijn ding aan toegevoegd hebben. Maar ga nou eens in gesprek over wat nou écht waardevol is voor iemand in die laatste levensfase zit. Dat betekent zoveel meer dan alleen morfine toedienen om iemand eindeloos door te behandelen’, besloot hij.