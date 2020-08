Stadskanaal heeft niets meer te vrezen van scholengroep Primenius

Stadskanaal kreeg het nieuws in juli van de Raad van State te horen. Wethouder Johan Hamster maakte dit maandagavond aan de gemeenteraad bekend.

Langslepende zaak

Het gaat om een langslepende zaak in Stadskanaal. De katholieke scholengroep Primenius lag jarenlang met Stadskanaal in de clinch over de bekostiging van het openbaar onderwijs in Stadskanaal tussen 2006 en 2007.

Volgens Primenius is er bij de vijfjaarlijkse afronding van het kostenplaatje van het openbaar onderwijs een fout naar voren gekomen. Het openbaar onderwijs in Stadskanaal, en het Comenius College in het bijzonder, heeft volgens Primenius tussen 2006 en 2007 meer geld uitgegeven dan mocht.

In eigen beheer

De wet geeft daarbij aan dat iedere euro die naar het openbaar onderwijs in een gemeente gaat die daar zelf over gaat, ook naar het bijzonder onderwijs zou moeten. Tot 2007 had de gemeente Stadskanaal het openbaar onderwijs in eigen beheer.

Voor de rechtbank won Primenius de zaak nog. De rechtbank concludeerde in 2017 dat het openbaar onderwijs 3500 euro teveel kreeg. Daarop ging Primenius in beroep bij de Raad van State.

Risico

Dat beroep vond eerder dit jaar plaats. De Raad van State bracht in juli de uitspraak naar buiten die in het voordeel van Stadskanaal is.

En dat was tot tevredenheid van Hamster. ‘We zijn door de afdeling bestuursrecht volledig in het gelijk gesteld’, zegt hij. Stadskanaal liep een financieel risico van maximaal 1,2 miljoen. ‘Dat risico is volledig weg’, concludeert de ChristenUnie-wethouder.

