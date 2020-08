Bezuinigen door te investeren; gaat Oldambt grote sportparken bouwen?

Uitzicht over het hoofdveld van voetbalvereniging WVV in Winschoten (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)

Dat zijn locaties waar meerdere sportverenigingen gebruik van kunnen maken. Het beoogd doel is een structurele bezuiniging van 650.000 euro per jaar. Maar daarvoor moet volgens de gemeente wel eerst ‘fors geïnvesteerd’ worden.

Bezuinigen

Meerdere sportverenigingen in Oldambt hebben volgens de gemeente ‘ernstig achterstallig onderhoud bij een groot aantal sanitaire voorzieningen in de gebouwen, in een aantal gebouwen zijn de voorzieningen voor brandveiligheid en dergelijke niet op orde en wedstrijd- en speelvelden in met name de voormalige gemeente Reiderland voldoen niet aan de normen van de KNVB en NOC*NSF’.

En dat is reden voor de politiek om na te denken over de toekomst. Eén of meerdere grote sportparken kunnen er aan de ene kant voor zorgen dat sportclubs splinternieuwe voorzieningen hebben en tegelijkertijd betekent het dat de gemeente geen oude gebouwen en velden hoeft blijven opknappen. Die kunnen bijvoorbeeld afgestoten worden. Nadeel: er moet eerst geïnvesteerd worden in de bouw van één of meerdere sportparken.

Om hoeveel geld het precies gaat is op dit moment nog niet te zeggen. Oldambt schrijft meerdere keren dat het gaat om ‘forse investeringen’, maar benadrukt tegelijkertijd dat de eventuele kosten op dit moment nog niet inzichtelijk zijn.

Hoe verder

Maandagavond konden politieke partijen laten weten hoe zij tegenover één of meerdere grote sportaccommodaties staan. Over twee weken moeten diezelfde partijen definitief besluiten of zij de plannen verder willen laten uitzoeken.

Mocht de raad er heil in zien, dan is het niet zo dat inwoners op korte termijn grote nieuwe parken hoeven te verwachten. Volgens Oldambt vraagt de ontwikkeling en de bouw van een dergelijk park ‘veelal minimaal vijf jaar aan voorbereiding’.