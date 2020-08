Van Mastrigt: ‘Zondagsrust was een verkeerde inschatting’

Dat zegt waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt tegen de gemeenteraad van Stadskanaal.

‘De term zondagsrust is geheel aan deze burgemeester te danken’, zegt Van Mastrigt. Bij de opening van de noodopvang voor met corona besmette asielzoekers, bijna anderhalve week geleden, bedong Van Mastrigt bij het COA dat de locatie aan de Brink in Musselkanaal met hekken zou worden omringd.

Na controle door onder meer RTV Noord bleek vorige week dat aan de achterkant van het pand geen hekken waren geplaatst. Van Mastrigt zei dat door de zondagsrust geen hekken aan de achterkant waren geplaatst.

‘Ik werd er de dinsdag daarvoor door een collegelid aan herinnerd dat Musselkanaal deels een christelijk dorp is’, zegt Van Mastrigt. ‘Daarop heb ik bij navraag door RTV Noord genoemd dat door de zondagsrust de hekken maandagochtend zouden worden geplaatst. Dat was een verkeerde inschatting.’

Die verkeerde inschatting wordt haar vergeven door de gemeenteraad van Stadskanaal. De raad wil wel dat zowel het COA als voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen tekst en uitleg geeft in Stadskanaal. De raad wil weten hoe het kon gebeuren dat het asielzoekerscentrum in Musselkanaal met stoom en kokend water moest worden ingericht.

‘We zien liever dat Koen Schuiling in deze raad komt om één en ander toe te lichten’, stelt fractieleider Bert van Beek (ChristenUnie). ‘We zijn als raad ingelicht over wat eraan zat te komen en dat sloeg in als een bom. Naast Schuiling is wat mij betreft ook het COA van harte welkom.’

Erik Bieze (GemeenteBelangen): ‘Het COA is door de GGD gesommeerd onderdak te vinden voor de besmette asielzoekers. Dat zegt iets over het COA. Wat is dat nu met het COA, dat het steeds in het nieuws komt met dit soort zaken? Het COA verwijst naar de veiligheidsregio, maar moet het COA zelf geen plannen maken?’

Van Mastrigt geeft aan dat de griffie van Stadskanaal aan het werk gaat om een avond met een afvaardiging van het COA en Koen Schuiling te organiseren.

