Miss Nederland komt dit jaar uit Hoogezand (update)

De uit Hoogezand afkomstige Denise Speelman is maandagavond in Hilversum uitgeroepen tot nieuwe Miss Nederland. De 22-jarige Speelman kreeg van de jury de voorkeur boven negen andere finalisten.

'Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik ben heel blij', stamelde ze nadat Kim Kötter, de Miss Nederland van 2002, haar naam had genoemd. De strijd ging aan het einde tussen haar en de 20-jarige Sophie Alink, die genoegen moest nemen met een tweede plaats.

Galaronde

'De hele avond ging heel goed, maar toen mijn naam werd geroepen, was er toch een momentje van ongeloof', zegt Speelman de ochtend erna op Radio Noord. 'In de galaronde heb ik mijn moment gepakt.'

Kermisdochter

Speelman groeide op in Hoogezand als dochter van een kermisexploitant. 'Ik ben vier jaar geleden naar Amsterdam verhuisd, omdat ik andere ambities had. Die heb ik gisteravond waargemaakt', lacht Speelman.

Toch is ze nog een echte Groningse. 'Vraag me niet Gronings te praten, maar de nuchtere noorderling heb ik nog wel in me. Ik vind het ook heerlijk om in het weekend naar mijn ouders te gaan.'

Eetstoornis

In 2014 won Speelman al de titel Miss Noord Nederland. Ze hoopt met haar deelname eetstoornissen bespreekbaar te maken. Het model heeft in het verleden zelf te maken gehad met zo'n stoornis.

Ik ben er nu helemaal bovenop', zegt ze. 'Hopelijk kan ik jonge meiden inspireren. Ik sta hier nu, tien kilo zwaarder, en ik ben Miss Nederland geworden. Ik wilde ooit aan het perfecte plaatje voldoen, maar dat bestaat niet.'

Speelman hoopt deze ambitie te combineren met haar werk als styliste. 'Het lijkt me mooi om jonge meiden kledingadvies te geven. Het gaat erom waar je je goed in voelt.'

Miss Universe

Al sinds de jaren 30 vindt de missverkiezing jaarlijks plaats. Dit jaar bestond de jury uit onder anderen William Rutten, Monique Westenberg, Albert Verlinde, Viktor Brand en Sharon Pieksma. Door Speelmans overwinning mag ze Nederland vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe-verkiezing. 'Ik heb in de wandelgangen gehoord dat die in Las Vegas is. Het is natuurlijk spannend hoe dat gaat met alle coronamaatregelen, maar ik kan niet wachten om te beginnen.'

Dit bericht is dinsdagmorgen aangevuld na een interview met Denise Speelman.