Aardbeving van 1.9; epicentrum ligt in Roodeschool (update)

De automatische melding die om 6:31 uur bij het KNMI binnenkwam, gaf aan dat de beving een kracht had van 2.0 op de schaal van Richter. Dat is inmiddels bijgesteld naar 1.9.

Tientallen bevingsmeldingen

Bij RTV Noord stroomden gelijk tientallen bevingsmeldingen binnen. Die komen vooral uit Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool.

Flinke knal

Verslaggever Elwin Baas van RTV Noord rijdt meteen richting Roodeschool. In Hefswal treft hij Jasper Japink. Die heeft al een rondje om het huis gemaakt. 'Het lijkt mee te vallen', concludeert hij.

'We waren net bezig met opstaan, toen we opeens een flinke knal hoorden. Het huis ging heen en weer. We wisten meteen: dit is een aardbeving. Mijn vrouw dacht nog even aan een vliegtuig, maar dan heb je die druk niet.'

'We weten hoe het voelt'

De twee kinderen van Japink hebben niets gevoeld. 'We hebben eerst maar een broodje voor de kinderen gemaakt en ik heb de beving gemeld bij RTV Noord', zegt Japink.

In Roodeschool komen niet heel vaak bevingen voor, maar Japink en zijn vrouw zijn er niet onbekend mee. 'Tijdens Huizinge in 2012 woonden wij in Zandeweer, dus we weten hoe het voelt.'

Jasper Japink voor zijn huis in Hefswal (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Eerste keer

Miranda IJtsma uit Uithuizen belt met RTV Noord. 'Ik was me aan het aankleden. Ik hoorde eerst een dikke dreun en ik schudde heen en weer. Ik voel er eigenlijk nooit eentje. Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak.'

Schade net hersteld

Henk Huizinga uit Uithuizermeeden belt ook met RTV Noord. 'Ik lag nog op bed. Ik hoorde een doffe dreun en de woning stond helemaal te trillen.'

Huizinga heeft wel eens eerder een beving meegemaakt. 'Dat was een paar jaar geleden. Er was een groot feest hier op zaterdagmorgen en toen was er een beving van 3.2 op de schaal van Richter.'

De beving van vandaag is extra wrang, omdat reparateurs net bezig zijn de schade te herstellen bij Huizinga. 'Ik hoop niet dat de scheuren nu weer terug zijn.'

Mailtjes

Bij de tientallen bevingsmeldingen die in de mailbox van RTV Noord binnenkomen, schrijven mensen ook hun ervaringen. 'Twee seconden geluid, als zeer zwaar onweer op afstand', schrijft Meeuwes uit Uithuizermeeden. 'Een harde knal. Het leek wel of het hele huis verschoof', aldus een inwoner van Roodeschool.

Fenna Habing uit Uithuizermeeden laat weten: 'Het rommelde als onweer, de kozijnen kraakten en het bed schudde'. Renate uit Uithuizermeeden zegt dat ze de beving hoorde aankomen 'met één schok'. Robbin Lijnema uit Roodeschool omschrijft het 'alsof er een kastje omviel met een schok er achteraan'.

