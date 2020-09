Gronings schaatsteam ziet alternatief wedstrijdplan wel zitten

De internationale schaatsunie ISU heeft de eerste vier wereldbekers op de langebaan in het komende seizoen geschrapt vanwege de coronacrisis. De bond onderzoekt nog of in Nederland tussen half november en half december toch wedstrijden kunnen worden gehouden in een alternatief 'bubbelconcept'.

‘We zien dit absoluut zitten, het is belangrijk dat die serie doorgaat', zegt Martin ten Hove. Hij is een van de trainers van het in Groningen gevestigde Team IKO, de ploeg van onder anderen Jorien ter Mors, Lennart Velema en Esmee Visser.

Veilige omgeving

De wedstrijden in Polen (13-15 november), Noorwegen (20-22 november), Verenigde Staten (4-6 december) en Canada (11-13 december) zijn afgelast. De komende twee weken wordt de haalbaarheid onderzocht van het beoogde project, dat door de Nederlandse schaatsbond KNSB en Houseof Sports bij de ISU is geïntroduceerd. Het bestuur streeft daarbij naar races in een veilige omgeving, op een hoog niveau en met een mondiale deelname.

Thialf

Volgens Ten Hove is Thialf in Heerenveen de ideale locatie voor de plannen. 'Dat is het voordeel van één plek: je kan twee weken van tevoren alle landen hier naartoe laten komen en eerst in quarantaine laten gaan, indien nodig. Je kan ook hotels boeken, waar alleen de schaatsers dan mogen verblijven. Bovendien is Thialf zo ingericht dat je ook op afstand publiek kan ontvangen.'

Op schema

Ondanks de coronapandemie loopt de voorbereiding van zijn team voorspoedig, stelt Ten Hove. 'Het gaat eigenlijk heel goed. De lockdown viel in onze vakantie, dus we moesten thuisblijven. Maar dat is het ergste niet. Verder konden we de hele zomer redelijk als vanouds trainen.'

Kalender

Het eerste grote toernooi op de langebaan in Nederland is het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker van 30 oktober tot en met 1 november in Thialf. Eind december staan de NK afstanden in de Friese schaatstempel geprogrammeerd.

Nederland heeft voor komend seizoen twee internationale wedstrijden door de ISU toegewezen gekregen. Na de jaarwisseling staat van 8 tot en met 10 januari in Heerenveen het gecombineerde Europees kampioenschap allround en sprint op de agenda. De wereldbekerfinale is in Heerenveen vastgesteld op 6 en 7 maart.

Lees ook:

- Broers Ten Hove gaan voor olympisch succes met Esmee Visser