Rondje Groningen: Help, we zoeken een huis in Winsum!

1) Pittige discussie opgelost

De wc-rol onderhands of bovenhands? Velletje naar voren of naar achteren? Bij Els in huis is er een oplossing! Soort van.

2) Huis gezocht in Winsum via supermarktbriefje

'Wij zijn verliefd geworden op het mooie Winsum en we zoeken hier een fijn huis', staat op een briefje in de plaatselijke supermarkt. Een gevolg van de verkiezing van het Allermooiste Dorp van Nederland? Nee hoor, het briefje hangt er al ruim een maand. 'Wij wonen in Zutphen en onze kinderen wonen in de stad Groningen', vertelt de schrijfster. We hebben eerst daar naar een huis gekeken, maar dat bleek niet eenvoudig. Toen zijn we eens naar Winsum gegaan en daar verliefd geworden. Mijn zoon appte al over de verkiezing van het mooiste dorp: 'Hebben wij weer...' Dus als je nog een huisje weet...

3) Aardbeving in 3D-print

Wilma was vanmorgen tijdens de aardbeving in Uithuizermeeden een 3D-print aan het maken. En dan is dit het resultaat.

4) Pssst...

Iemand een brommer te leen?

5) Wilco beraadt zich op zijn kalender

Fotograaf Wilco van der Laan blijft maar fraaie plaatjes schieten van het Groningse. Als dit al de buit van één ochtend is, welke foto's halen dan uiteindelijk de kalender van volgend jaar?

6) Dat wordt vlaggetjes steken

Hier en daar in de provincie een beproefde methode om de aandacht op slingerende hondendrollen te vestigen.

7) Jan A Van der Veen is een topsporter!

Maar liefst 37 titels sleepte hij al binnen in 2020. Of... nee, hij is toch de auteur van dit interessante lijstje.

8) Ingeburgerd

Dat duurde niet lang.

