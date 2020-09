Geen horeca en terras op Rodermarkt

'In samenspraak met Volksvermaken Roden en een afvaardiging van de horeca heb ik besloten de voorgenomen horeca- en terrasactiviteiten tijdens de Rodermarktperiode op het evenemententerrein geen doorgang te laten vinden', stelt burgemeester Klaas Smid van Noordenveld, meldt RTV Drenthe.

'Risico te groot'

'Als we kijken naar de aantallen te verwachten bezoekers zijn de risico's op het niet naleven van de RIVM-maatregelen, en daarmee de kans op besmettingen, te groot. Ook is er grote twijfel of de openbare orde gehandhaafd kan worden.'

Voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaken Roden, Lammert Kalfsbeek, vindt het ook een te groot risico. 'Het publiek komt van oudsher uit de wijde omgeving. We kunnen bezoekers nu niet de mogelijkheid geven om gezellig met elkaar feest te vieren, zoals we dat van oudsher gewend zijn met de Rodermarkt. De mogelijkheden voor de kermis worden wel nader onderzocht. Die willen we op een veilige manier neerzetten.'

Grootse viering in 2021

Op 18 tot en met 23 september zou Roden in het teken staan van de feestweek. Eerder werd al bekend dat de Rodermarktparade op 19 september dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaat. De gemeente en de Vereniging voor Volksvermaken hebben intensief gekeken naar de mogelijkheden om nog iets te organiseren tijdens de Rodermarktweek. Het lukt hen niet om iets anders te organiseren in verband met de RIVM-maatregelen en de veiligheidsaspecten. De organisatie zet alle kaarten nu in op een groot evenement volgend jaar.

