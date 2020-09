Tweede corona-testlocatie in Stad is open; ook UMCG blijft testen

Sinds 09:00 uur dinsdagochtend is de corona-testlocatie aan de Europaweg in de stad Groningen in bedrijf. Er is ruimte om dagelijks vierhonderd mensen te testen. De testlocatie in het UMCG blijft voorlopig ook open.

'Als het nodig is, kan er verder opgeschaald worden', zegt GGD-woordvoerder Hanneke Mensink over de nieuwe testlocatie.

Voormalig pand Philips

De testlocatie is gevestigd in het voormalige pand van Philips, waar een aantal kamers is ingeruimd. Het is de derde testlocatie in onze provincie. In het UMCG in de stad Groningen en in Veendam zijn de andere twee. 'Als je je aanmeldt voor een test, wordt gekeken waar het snelste plek is', zegt Mensink.

UMCG

Aanvankelijk meldde de GGD dat de testlocatie in het UMCG per 1 september zou sluiten, maar dat is niet het geval. 'In het UMCG wordt met name het eigen personeel getest. Nu kunnen er ook nog anderen terecht, maar dat wordt wel steeds verder afgebouwd.'

De testcapaciteit in het UMCG lag op 700 per dag en is na opening van de locatie aan de Europaweg verlaagd naar 300.

'Zo snel mogelijk'

Bij de dinsdag geopende testlocatie is voldoende parkeerruimte aanwezig en op en rond het gebouw is nieuwe bewegwijzering aangebracht.

'De mensen voelen zich al niet helemaal happy, als ze zich laten testen', zegt Mensink. 'Daarom wil je je zo goed mogelijk helpen hier en ze zo snel mogelijk erin en eruit laten gaan.'

Mogelijk meer testlocaties

Er wordt nog gepraat over het openen van meer testlocaties, maar daarover is volgens de GGD nog niets bekend.

