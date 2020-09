Opening studiejaar Hanze in teken van samenwerking: 'We kunnen het met elkaar'

Hij pleit voor een heel nieuw onderwijsssyteem, waarbij de schotten tussen mbo, hbo en universiteit wegvallen. Samen zou er een Universiteit van het Noorden moeten ontstaan. De eerste stappen zijn daarvoor al gezet, maar Pijlman wil tempo maken.

Hij deed daarbij een klemmend beroep op de Rijksuniversiteit Groningen om samen met de Hanzehogeschool nu echt werk te maken van de Universiteit van het Noorden: 'Dit najaar moeten we de kennisagenda klaar hebben Jouke (de Vries, bestuursvoorzitter RUG, red).' Speerpunten zouden digitalisering, healthy aging en de energietransitie moeten zijn.

Wat al gebeurt

De Hanze-voorman ziet samenwerking al tot stand komen in bijvoorbeeld de zogenoemde innovatiewerkplaatsen, zoals de Health Hub in Roden. Op dat soort plekken werken studenten van verschillende onderwijsinstellingen samen met bedrijven aan oplossingen voor problemen uit de maatschappij. Zo richt de Health Hub zich op het ontwikkelen van technische toepassingen voor in de zorg, met als doel mensen gezond ouder te laten worden.

Als geslaagd voorbeeld van samenwerking tussen verschillende onderwijsniveau's noemt Pijlman verder de zonneauto van Top Dutch Solar Racing. Een team van mbo, hbo en WO-studenten werd vorig jaar vierde bij de World Solar Challenge in Australië. 'En er wordt nu een nieuw team gevormd!'

Dit is de toekomst

Voor Pijlman gaat het al met al niet ver genoeg. Hij wil met keuzevakken en andere te ontwikkelen onderwijsvormen de overgang van mbo naar hbo makkelijker maken. Ook tussen hbo en universiteit moet een overstap logischer worden en studenten moeten beide kanten op kunnen gaan. 'Het levert zoveel inspiratie en kansen op dat studenten grote sprongen voorwaarts kunnen maken. Dat kunnen we met elkaar. Dat is de toekomst. We moeten morgen beginnen, of straks al.

Waterstof

Pijlman hoopt verder dat het Noorden zich ontwikkelt tot Hydrogen Valley; de plek waar groene waterstof verder van de grond komt. De Europese Unie heeft daar al geld voor toegezegd. 'Er liggen plannen bij het kabinet voor een waterstofprogramma. Laten we daar heel veel energie in steken.'

Pijlman zelf heeft daar nog een paar maanden voor. Hij stopt per januari als bestuursvoorzitter. Dat is een half jaar later dan gepland; vanwege de gevolgen van het coronavirus voor de Hanzehogeschool is hij langer aangebleven.