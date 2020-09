Windmolens in Eemshaven krijgen mogelijk zwarte wieken om vogels te sparen

Op het Noorse eiland Smøla is onderzoek gedaan naar deze methode. Onder leiding van (de uit Zuidhorn afkomstige) Roel May zijn daar vier wieken van vier windmolens zwart geverfd. Die vier staan naast vier andere molens met ‘gewone’ witte wieken.

Dode vogels tellen

‘Voor we dat deden hebben we al zeven en een half jaar lang data verzameld over vogelslachtoffers bij deze molens’, zegt May vanuit Noorwegen. ‘Daarna hebben we drie jaar en een half jaar lang geteld hoe veel dodelijke slachtoffers er waren. Daaruit bleek dat er onder de molens met een geverfde wiek ruim zeventig procent minder dode vogels geteld werden.’

'Wazige schijf'

Onderzoeksbureau Waardenburg bekijkt in opdracht van energiemaatschappij RWE of een dergelijke proef ook in de Eemshaven kan worden uitgevoerd. Jonne Kleyheeg van dat bureau legt uit wat het effect van een zwarte wiek is.

‘Vogels kijken anders dan mensen. Ze zien de wieken van een windmolen, zeker als het stevig waait, als een wazige schijf. Door één van de wieken zwart te verven zien ze de wieken weer afzonderlijk.’

De Eemshaven is geschikt voor de proef omdat er veel windmolens staan en omdat die op een drukke route van trekvogels ligt. Uit eerder onderzoek bleek dat de windmolens daar per jaar per stuk 33 vogellevens eisen. En de komende jaren worden er nog veel windmolens bijgebouwd.

Andere omstandigheden

Bij een proef in de Eemshaven moet worden aangetekend dat de omstandigheden daar anders zijn dan op het Noorse eiland. In de Eemshaven staan de molens in een industriële omgeving, terwijl de molens op Smøla in de vrije ruimte staan. ‘Ook het licht is daar anders’, zegt May, ‘In de zomer zijn de dagen langer, in de winter juist korter dan in Nederland.’

Radar

De proef met de zwarte wieken is niet de enige manier om vogelslachtoffers bij windmolens te voorkomen. In de Eemshaven is ook een systeem onderzocht waarbij een radarinstallatie wordt ingezet om de komst van grote zwermen trekvogels te voorspellen. In dat geval kunnen molens tijdelijk worden stilgezet. Dat systeem blijkt te werken, maar over daadwerkelijke invoering is nog niet besloten.

Besluit eind dit jaar

Volgens Jonne Kleyheeg van bureau Waardenburg zou het eventueel mogelijk zijn beide systemen naast elkaar te gebruiken. Het systeem met de radar kan ’s nachts ingezet worden, omdat de zwarte wieken alleen overdag effect hebben. Eind dit jaar wordt besloten of de proef in de Eemshaven er komt. Die zou dan in 2021 van start kunnen gaan.

