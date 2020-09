SV Bedum betreurt verdwijnen VoetbalTV: 'Vooral een gemis voor de trainers'

SV Bedum werd in 2018 kampioen in de tweede klasse (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

VoetbalTV ligt sinds eind augustus plat, omdat die volgens de Autoriteit Persoonsgegevens de privacy van de bezoekers zou schenden. Strikt genomen zouden alle bezoekers van de wedstrijden toestemming moeten geven voor het uitzenden van de beelden. De app is daarom voorlopig uit de lucht gehaald en ook oude wedstrijden zijn er niet meer op te zien.

Beelden geschikt voor trainingsdoeleinden

Voor voetbalclub SV Bedum is dat wel een teleurstelling, zegt voorzitter Jan Jurjen Timmer. 'Soms vonden leden het prettig om vanuit huis een wedstrijd van ons te bekijken, maar we gebruikten de beelden vooral voor trainingsdoeleinden. Je kunt je voorstellen dat het ideaal is als je als coach met je spelers spelsituaties kunt terugkijken.'

De bal of het kale hoofd van de scheids

De beelden werden gemaakt met een dubbele camera boven de middellijn waarbij elke camera een helft in de gaten hield: 'Het systeem werkt zo dat de camera altijd de bal volgt en soms ook inzoomt, waardoor het best aardig was om naar te kijken. Helemaal perfect werkte het overigens niet: als de bal uit het spel was, ging de camera ook wel eens het kale hoofd van de scheidsrechter volgen,' vertelt Timmer lachend.

VoetbalTV stapt naar de rechter

Financieel had SV Bedum geen voordeel van de uitzendingen van VoetbalTV maar Timmer hoopt toch dat ze snel worden hervat. Dat zal afhangen van de rechter, want VoetbalTV is tegen het verbod van de Autoriteit persoonsgegevens in beroep gegaan.