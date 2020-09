Groepsaccommodaties: 'We moeten dit jaar maar uitgummen'

Landelijk rekenen verhuurders van groepsaccommodaties dit jaar op een omzetdaling van zo'n 75 procent. Uit een rondgang wordt duidelijk dat het beeld in onze provincie niet veel beter is.

De meeste ondernemers weten de verliezen nog deels te compenseren, bijvoorbeeld via een camping of met inkomsten uit de verhuur van appartementen, feestlocaties en kano's. Verder verhuren ze hun complexen nu aan kleinere groepjes. Maar alle uitbaters rekenen op zeker 50 tot 75 procent minder inkomsten dan normaal. De steunregelingen van de overheid zijn - hoe welkom ook - slechts een doekje voor het bloeden.

Alles stil

Een van de verhuurders die keihard is geraakt, is Caroline Meijer van De Waddenhoeve in Noordpolderzijl. 'Tot dit voorjaar had ik een uitstekend draaiend bedrijf. Op 16 maart stond alles stil. Die ervaring heb ik nog niet verwerkt', zegt ze - haar stem trilt even. 'Mijn agenda zat tot eind oktober prachtig vol. Van twee schoolkampen in de week ging ik naar niks. Dat was hard. Ik heb er zeer slecht van geslapen.'

Meijer en haar man pasten hun kampeerboerderij onmiddellijk aan. De capaciteit ging terug van 30 naar 24 gasten, zodat iedereen voldoende afstand kan houden.

'Zodra het in juni weer mocht, wilden schooldirecteuren en leerkrachten gewoon komen. Maar vervolgens werd dat gedwarsboomd door hun schoolbesturen. Dat heeft ons veel geld gekost', vertelt Meijer. Ze bekent na elke persconferentie van premier Rutte 'met een knoop in de maag' haar mailbox te openen: 'Die stroomt dan weer vol afzeggingen.'

Stapelbedden met coronaproof kuchschermen (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Zelf geannuleerd

Riesjart van Summeren, eigenaar van De Energiek in Wehe-den Hoorn, spreekt eveneens van een 'beroerd' jaar. Zijn groepsaccommodatie was tot en met november volgeboekt, maar hij en zijn vrouw besloten dit voorjaar zélf alle boekingen te annuleren.

'Wij vinden het onverantwoord om nu grote groepen in ons pand te laten. Het is een mooi gebouw, maar oud en met nauwelijks ventilatiemogelijkheden. Ik denk dat wij, gelet op de ventilatiediscussie, een verstandig besluit hebben genomen. Daarbij speelde ook mee dat ikzelf longemfyseem heb en dus tot een risicogroep behoor', aldus Van Summeren.

Hun grote groepsaccommodatie met 41 slaapplaatsen werd omgebouwd tot twee kleine voor gezinnen, met zes en vier bedden. De rest werd opgestapeld in een berging. Het echtpaar kon bovendien zijn drie b&b-kamers niet langer verhuren. 'Die bevinden zich namelijk in ons woonhuis. Dus wij zijn dubbel getroffen', stelt Van Summeren. 'We moeten dit jaar maar uitgummen.'

We hadden maar één schoolreisje dit voorjaar, normaal wel twintig Detty Visser van kampeerboerderij De Branding

Detty Visser van Kampeerboerderij De Branding op Schiermonnikoog beleeft ook een dramatisch jaar. 'We hadden maar één schoolreisje dit voorjaar, normaal zijn dat er wel twintig. En na de zomervakantie hebben we hier altijd introductiekampen van studenten. Die vielen allemaal weg. Ik schat dat we zeker 70 procent minder omzet hebben.' Dat Visser van de gemeente tien extra tenten op haar camping mocht plaatsen, was een kleine pleister op de wonde.

Hoofd aan hoofd slapen is er voorlopig vanwege corona niet bij (Foto: Kampeerboerderij De Branding Schiermonnikoog)

Sleutels bijna inleveren

Voor Rina Drost en Albert-Jan Koers zijn de druiven ook zuur. Zij zijn de eigenaren van de Blauwestadhoeve in Midwolda. Naast een bed & breakfast en camping exploiteren ze ook een groepsaccommodatie, die wordt verhuurd aan families, scholen, sportclubs en studentenverenigingen.

'Op 50 à 60 procent minder omzet zit je zo', zegt Koers. 'We hebben de Blauwestadhoeve begin 2019 overgenomen. Maar dankzij corona konden we bijna de sleutels weer inleveren bij de bank. Gelukkig ging de camping deze zomer super, alles zat vol. En onze b&b deed het ook beter, na een moeizaam voorjaar. Dat heeft ons gered.'

Maar, benadrukt Drost: 'De groepsaccommodatie levert per nacht veel meer op dan onze kleine camping. Daar moet ik heel wat caravans voor hebben.'

Het is rustig op het terras van de Blauwestadhoeve in Midwolda (Foto: Ronald Niemeijer/RTV Noord)

Begrip, maar wel betalen

Alle ondernemers zeggen begrip te hebben voor groepen die willen annuleren, bijvoorbeeld omdat ze in hun midden iemand hebben die tot een risicogroep behoort of omdat men zelf het risico niet wil nemen. De verhuurders gaan daar wel allemaal anders mee om.

Kampeerboerderij De Branding op Schiermonnikoog werkte aan het begin van het seizoen, toen corona om de hoek kwam kijken, nog met vouchers. Boekers konden hun kamp verzetten naar bijvoorbeeld het najaar. 'Maar daar kun je niet mee doorgaan, dan schuif je al je inkomsten op. Inmiddels hanteren wij onze normale annuleringsvoorwaarden. Groepen betalen de helft aan en voldoen de rest bij aankomst. Bij annulering delen we dan de pijn. Ik vind dat al heel coulant', stelt mede-eigenaar Detty Visser.

Toon is bepalend

Rina Drost in Midwolda: 'Bij ons mogen mensen één keer omboeken, dat kan kosteloos. Als ze daarna nogmaals annuleren, gelden onze annuleringsvoorwaarden. Overal is begrip en coulance voor, maar wij willen ook graag door blijven eten. Tot nu toe hebben we alles kunnen oplossen. Als je maar duidelijk en eerlijk bent, kom je er wel uit. Wil je hoog van de toren blazen? Nou, wij kunnen hoger blazen.'

Ik ben op mijn strepen gaan staan. Ik móét wel, anders heb ik straks geen bedrijf meer Caroline Meijer van De Waddenhoeve

Ook voor Wil Hoogeboom, eigenaresse van de Hayema Heerd in Oldehove, is de toon waarop wordt geannuleerd bepalend. 'Ik probeer het in goed overleg te regelen. Als mensen zich op hoge poten beroepen op hun recht om te annuleren, ben ik ook vrij hard en streng. Ik neem bovendien mee dat corona nu geen verrassing meer is. Je kunt je nu voorbereiden. Dat was afgelopen voorjaar anders, toen overviel het iedereen.'

Harder geworden

Caroline Meijer van De Waddenhoeve zegt sinds de coronacrisis harder te zijn geworden: 'Voorheen deed ik nooit moeilijk als een school wilde annuleren, ik slikte het. Maar de rekening werd voortdurend eenzijdig bij ons neergelegd. Terwijl wij gewoon konden en mochten leveren. Sindsdien ben ik op mijn strepen gaan staan, boekers hebben een betalingsverplichting. Ik móét wel, anders heb ik straks geen bedrijf meer.'

Toch kost die opstelling haar moeite: 'Ik zit in de gastvrijheidsbusiness, ik wil mensen met open armen ontvangen. Dat doe ik nog steeds, maar dan met handschoenen aan en een mondkapje voor.'

Ook Detty Visser wil op haar kampeerboerderij op Schier zonder gedoe gasten ontvangen: 'Je doet het niet alleen voor het geld, maar ook omdat het leuk en gezellig is. Nu kregen we allerlei nare dingen over ons heen: mensen die ons dreigden aan te klagen bijvoorbeeld.'

Geen kleuterjuf of politieagent

Alle ondernemers proberen op hun terrein, zo goed en zo kwaad als dat gaat, de regels in acht te houden. De capaciteit van de slaapzalen is teruggeschroefd, er zijn stickers aangebracht en soms looproutes uitgezet. De kampeerboerderij op Schiermonnikoog breidde bovendien de sanitaire voorzieningen uit met een tijdelijke unit. 'Maar ik ben geen kleuterjuf die gaat roepen dat gasten anderhalve meter afstand moeten houden', zegt Visser.

Ook Rina Drost in Midwolda past ervoor om mensen terecht te wijzen: 'Wij zijn geen politieagenten, mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Wij zien wel dat gasten over het algemeen hun best doen, er zijn bijvoorbeeld groepen die mondkapjes op hebben. Maar perfect kan niet, dat moet je loslaten als eigenaar van een groepsaccommodatie. Ach, in de Langestraat in Winschoten is het ook niet perfect.'

Als je zo'n groepsaccommodatie huurt, heb je meestal niet de intentie om afstand te bewaren Bob Nicolai van Robersum Recreatie

Tas inpakken en vertrekken

'Als je zo'n groepsaccommodatie huurt, heb je meestal niet de intentie om afstand te bewaren. Het kan, maar het gebeurt vast niet altijd. Daar kan ik dan wel wat van zeggen, maar ik denk niet dat ze daarna op anderhalve meter blijven', veronderstelt Bob Nicolai van Robersum Recreatie in Vierhuizen.

Wil Hoogeboom in Oldehove heeft gasten wel moeten aanspreken: 'We hadden een paar jonge meiden te gast, die een telefoontje kregen van een vriendin die positief was bevonden. Ze waren er nog maar een halfuur, maar toen heb ik hun wel dringend verzocht om hun tas in te pakken en te vertrekken. Dat was even slikken, maar ze zijn uiteindelijk wel gegaan.'

Minder leuke groepen

Ondernemers zagen zich af en toe ook gedwongen concessies te doen. Bij sommige groepsaccommodaties zijn bijvoorbeeld voetbalclubs, studentenverenigingen of grote groepen jongeren niet welkom. Maar nood breekt soms wet. Of er kwamen andere groepen dan verwacht.

'In de zomer heb ik mijn accommodatie goed kunnen verhuren. Aan leuke groepen, maar ook minder leuke groepen die anders naar Spanje of Griekenland waren gegaan. Jongeren, ja. Op één groep na, was dat geen feestje', zegt Caroline Meijer in Noordpolderzijl.

Zorgen over toekomst

De verhuurders zeggen zich bovendien zorgen te maken over de toekomst. 'Ik had het er net over met mijn man', zegt Detty Visser op Schiermonnikoog. 'Moeten we een andere weg inslaan? Dit kan een hele poos aanhouden. Ik verneem het nu al. Normaal heb ik al tig reserveringen voor volgend jaar, groepen boeken vaak meteen voor volgend jaar. Maar nu is iedereen voorzichtig.'

'Ik ga uit van een nieuwe lockdown over een paar weken, als het aantal besmettingen toeneemt. Dat betekent dus opnieuw annuleringen', vreest Bob Nicolai in Vierhuizen.

Hopen op vaccin

Enkele ondernemers hopen op een vaccin. 'Maar dan zitten we misschien weer met een ander dilemma', schetst Rina Drost in Midwolda. 'Als mensen niet zijn ingeënt, mag ik ze dan weigeren tot de accommodatie? Móét ik ze misschien weigeren? Mag je het überhaupt wel vragen? Ik weet het niet.'

Caroline Meijer in Noordpolderzijl: 'Een goed vaccin duurt misschien nog jaren. Iedereen moet zich gewoon aan de regels houden, dan kunnen we nog redelijk doorleven. Dan hoeven wij de bakens ook niet te verzetten.'

Bedrijf verkocht ondanks corona

Riesjart van Summeren (64) en zijn vrouw in Wehe-den Hoorn hoeven zich minder zorgen te maken.

'Wij hadden ons bedrijf in de stille verkoop. Toen kwam corona en dachten we: dat gaat nu vast járen duren. Tot onze stomme verbazing slaagden we er twee maanden later toch in om de zaak te verkopen. Per januari, aan kopers uit het Westen. Dus wij kunnen straks gaan rentenieren', grapt hij.



