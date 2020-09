'Dodelijke' esdoorns weggehaald bij manege Ter Apel

Afgelopen voorjaar plantte de gemeente boompjes naast de manege van Amber Koppen en Bastiaan van Recht. In eerste instantie zonder zich zorgen te maken, maar toen duidelijk werd dat de kleine boompjes esdoorns waren, gingen alle alarmbellen af.

Wanneer paarden de afgevallen bladeren of zaailingen van de esdoorn eten, dan kunnen ze de spierziekte atypische myopathie krijgen. Die spierziekte kan fataal zijn voor het dier.

De ondernemers trokken daarom aan de bel bij de gemeente, die in eerste instantie niks kon doen aan de situatie. Uit frustratie plaatste Koppen een bericht op Facebook. Raadslid Pieter Dinkla (VVD) zag dat en stelde vragen aan de verantwoordelijk wethouder Bart Huizing. Hij beloofde er werk van te maken.

Maandag bezoek van gemeente

‘Gisteren hebben we bezoek gehad van iemand die eigenlijk over de bomen gaat’, vertelt Koppen. ‘Hij heeft zijn oprechte excuses aangeboden. En vanochtend reed hier om half 8 een vrachtwagen en zijn de bomen eruit gehaald’, vertelt de (inmiddels) tevreden onderneemster.

Want de oplossing kwam precies op het juiste moment. Één esdoornblad was al dor en dreigde van de boom te vallen. ‘Maar gelukkig waren de meeste bladeren nog vrij goed. De paarden zijn nog niet in gevaar geweest’, vertelt ze.

Koppen is blij dat de gemeente nu snel handelt: ‘De gemeente heeft goed gehandeld en dat hebben we ook tegen ze gezegd’, aldus de onderneemster.

Één esdoornblad was al dor en dreigde van de boom te vallen Amber Koppen, managehouder

Misverstand

Volgens de gemeente zorgde een misverstand ervoor dat de twee ondernemers in eerste instantie niet werden geholpen. ‘Er is een vraag geweest of we esdoorns willen weghalen op een plek waar paarden staan’, vertelt wethouder Bart Huizing. ‘Het beleid is om bestaande esdoorns niet te kappen en weg te halen.’

Pas later werd duidelijk dat de bomen net geplant waren en dat ze makkelijk verplaatst kunnen worden. ‘Toen werd duidelijk dat dit even een andere situatie is’.

Lering uit voorval

‘We hebben gezegd dat dit niet had mogen gebeuren en hebben daarom ook excuses aangeboden’, aldus de wethouder.

De esdoorns worden nu verplaatst naar een andere plek in de gemeente Westerwolde. De lege gaten bij de manege worden opgevuld met nieuwe bomen die niet giftig zijn voor paarden.

De gemeente Westerwolde trekt lering uit het voorval: ‘Dit zorgt ervoor dat we in de toekomst even wat bete moeten kijken naar hoe we dit doen.’