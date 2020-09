Omstreden verdeelstation gaat weg uit speeltuin

De speeltuin aan de Ockingeheemlaan was onlangs voor 50.000 euro opgeknapt.

Hangplek voor jeugd

Het station wordt verplaatst naar de voormalige jeu-de-boulesbaan even verderop, bij de Bovendijks. Die locatie is samen met de omwonenden gekozen. In het station, ook wel een wijkcentrale genoemd, komen glasvezelverbindingen samen.

De buurt was vooral boos, omdat er was afgesproken dat er geen grote objecten en dode hoeken in de speeltuin zouden komen. Voor de renovatie waren die er wel en vonden omwonenden regelmatig naalden, wietzakjes en condooms in de speeltuin. Buurtbewoners zijn bang dat de verdeelkast een hangplek zou worden met de nodige overlast van dien.

Jan Kornelius, die in de buurt van de speeltuin woont, is blij dat er na ruim een halfjaar een oplossing is gevonden: 'Het dorp is daar heel blij mee, zo'n ding hoort daar niet.'

Burgemeester als mediator

Het akkoord tussen Rodin, de omwonenden en Dorpsbelang Garrelsweer is gesloten onder leiding van burgemeester Hans Engels van Loppersum. Opvallend, want wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) hield zich eerst bezig met deze kwestie. Volgens Engels was het nodig dat een nieuw gezicht het probleem zou oplossen.

'Ik heb het initiatief genomen om met alle betrokkenen bij nul te beginnen, alle verwijten in te slikken en een goede oplossing te vinden die voor iedereen te dragen is. Vanuit het college wilden we een signaal afgeven dat we niet wilden blijven hangen in de oude situatie. Daarom leek het ons verstandig om met een ander collegelid de gesprekken aan te gaan', zegt Engels.

Speeltuin hersteld

De kast wordt eind oktober verplaatst. De speeltuin wordt vervolgens in november in oude staat hersteld.

