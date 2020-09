Kunstenaars bouwen Damsterplas om tot Kultuureiland

Er is bijna zes ton aan subsidie opgehaald en de gemeente Midden-Groningen heeft toestemming gegeven om aan het project te beginnen.

Wat komt er?

'Denk aan kunstzinnige beleefroutes, avontuurlijke speelplekken. Er zitten en ontmoeten. Genieten, op een heel natuurlijke en fijne manier', zegt Henk Bleker, een van de initiatiefnemers, over de plannen.

'We gaan extra functionaliteit toevoegen aan de natuur die er al is. Nu is het toch wat verwilderd. De natuur graait rustig om zich heen, om het zo maar te zeggen.'

Art Carnivale

'We zijn al heel lang aan het ontwikkelen', vertelt Bleker. 'Zo hebben we al elk jaar Art Carnivale aan het Schildmeer, ons familiefestival. Dat groeit steeds verder. Het is ook een onderdeel van de filosofie die we hier in het gebied willen. Aandacht voor kunst en kunstenaars die iets willen toevoegen aan de omgeving. Dat maakt het rijker voor de omgeving, maar ook voor inwoners en de bezoekers. Dat is het doel.'