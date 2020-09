Beachclub Mambo Winschoten in andere handen

Horeca-ondernemer Luurt Duursema houdt het (voorlopig) voor gezien in Winschoten. Hij heeft ook zijn laatste zaak die hij nog bezat, van de hand gedaan. Daisy Dolstra is de nieuwe eigenaar van Beachclub Mambo aan het Marktplein.

Eerder dit jaar verkocht Duursema al café Woody's (nu Sjoes). Dat betekent dat hij op dit moment horecaman-af is. Hij weet nog niet wat hij hierna gaat doen: 'Ik denk wel dat ik in de horeca blijf. Misschien in Winschoten, maar het kan ook zijn dat ik in Groningen iets begin. Ik weet het nog niet.'

Personeel gaat mee

Dolstra, de nieuwe eigenaar van Mambo, is geen onbekende in de horecawereld in Winschoten. Ze is ook eigenaar van café Hoppe en Club La Luna . Dolstra is voorlopig niet van plan veel aan haar nieuwe aanwinst te veranderen: 'Het is mooi en een goedlopend concept. Daarom is het personeel, het vaste team van Mambo, mee overgegaan.'

Opvallend

De overname mag opvallend heten. Sinds de uitbraak van de coronacrisis en de invoering van de anderhalvemeter-maatregel wordt er binnen niet meer gedanst. Daar wordt dus niet verdiend. Geen wonder dat Dolstra uitkijkt naar het moment dat de regels voor nachtclubs en discotheken weer worden versoepeld.

Maar dat moment lijkt nog ver weg. Tot die tijd levert alleen het terras op het Marktplein inkomsten op. Dolstra: 'Daar zijn we ook erg blij mee. Ik hoop dat we het terras mogen overkappen van de gemeente, zodat we dat tot ver in het najaar kunnen gebruiken'.

