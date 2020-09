Rechter moet veld ruimen in strafzaak overval Bourtange (update)

Rechter Monte van Capelle wordt vervangen in de rechtszaak tegen twee verdachten, die een oude man in zijn woning in Bourtange zouden hebben overvallen.

Dat heeft de wrakingskamer van de Groningse rechtbank besloten. Advocaat Ad Speksnijder diende afgelopen donderdag een wrakingsverzoek in, nadat Van Capelle tegen zijn cliënt uit zijn slof schoot.

Mongool

Van Capelle zei tot twee keer toe: 'Hoe kun je?' tegen de verdachte, naar aanleiding van een opmerking van hem. De verdachte antwoordde: 'Ik ben toch geen mongool?' Van Capelle zei daarop: 'Het lijkt er anders wel op.'

Na een korte pauze diende zijn advocaat het wrakingsverzoek in. Volgens de raadsman had de rechter zowel verbaal als non-verbaal zijn afkeer van verdachte laten merken.

Wrakingsverzoek komt zelden voor

Een wrakingsverzoek doet een advocaat zelden. Nog minder vaak wordt het verzoek toegewezen. 'Je zet de relatie met de rechter op het spel', zei Speksnijder na de zitting.

Een wrakingsverzoek kan een advocaat indienen namens zijn cliënt als die het idee heeft dat de rechter vooringenomen is. Van het incident wordt een verslag, proces-verbaal, gemaakt dat wordt voorgelegd aan de wrakingskamer. Deze rechters moeten dan beslissen of het verzoek wordt toegewezen of niet.

'Ik ben blij dat het toegewezen is', zegt Speksnijder. De verdachte is nog niet op de hoogte, omdat hij in de gevangenis zit. 'Ik heb nog nooit eerder een wrakingsverzoek ingediend. Het is een zwaar middel. Je zegt tegen iemand die verondersteld wordt onafhankelijk te zijn, dat hij dat niet is. Daar moet je goede argumenten bij aanleveren. Dat is gebeurd en het is toegewezen.'

Vervolg onbekend

Het toewijzen van dit verzoek betekent dat Van Capelle vervangen moet worden. Wanneer de zaak vervolgd wordt, is niet bekend. Een nieuwe rechter moet zich eerst inlezen in het dossier.

Ook voor de verdachte in de gevangenis heeft dit verzoek gevolgen. Hij weet niet wanneer zijn zaak verder behandeld wordt en zit langer in onzekerheid.

Sancties?

'Ik ga binnenkort met de rechter in gesprek en dan gaan we kijken welke consequenties het wellicht heeft', zegt Herman van der Meer, president van de rechtbank Noord-Nederland. 'Dit had niet moeten gebeuren.'

De zwaarste sanctie die Van der Meer tot zijn beschikking heeft, is het geven van een schriftelijke berisping. Eventuele zwaardere sancties kunnen door de Hoge Raad opgelegd worden.

Dit bericht is aangevuld met quotes van Herman van der Meer en advocaat Ad Speksnijder

