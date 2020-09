Kameleon-regisseur brengt Peerd van Ome Loeks op het witte doek

De korte animatiefilm is helemaal in het Gronings en hoofdrollen zijn er voor Albert Secuur en Nick Kamerling.

Peerd van Ome Loeks is de eerste in een serie korte films die De Jong wil maken over oude volksverhalen uit de provincie. ‘Vroeger keek ik naar series als Bartje en Dagboek van een herdershond. Zulke streekverhalen zie je nu niet meer maar er zijn in de provincie heel veel verhalen die verteld moeten worden,’ zegt de Friese regisseur aan de telefoon.

Hitchcock

Het ware verhaal over het peerd van ome Loeks zal altijd onbekend blijven. De Jong maakt er een spannend verhaal van waarin hij zelfs refereert aan de beroemde thriller-regisseur Alfred Hitchcock. De verfilming draait om de moeizame relatie tussen vader en zoon Loeks en Lucas van Hemmen. Loeks wil dat zijn zoon met het paard Appelon de Gouden Zweep gaat winnen op de drafbaan in Groningen. Ook in de verfilming van De Jong loopt het slecht af voor het paard.

Machine maakt van film animatiefilm

Peerd van Ome Loeks ziet er voor het grootste deel uit als een animatiefilm. De techniek om dat te bereiken ontwikkelde de regisseur samen met het Amsterdamse bedrijf Filmmore. ‘Ik wilde het verhaal beginnen met een schilderij dat tot leven komt’, legt De Jong uit.

‘Om dat allemaal te tekenen is heel veel werk en veel te duur. We zijn toen opzoek gegaan naar een manier waarop dat makkelijker kan.’ Het Amsterdamse bedrijf kwam uiteindelijk met een machine op de proppen die live action beelden omzet in animatie. De Jong is zo enthousiast over het apparaat dat hij het ook wil gebruiken in zijn nieuwe Kameleonfilm.

Steven de Jongs Peerd van ome Loeks is voor 8 euro te zien via de website FilmAmbassade.nl.

Bekijk hier de trailer van Peerd van Ome Loeks