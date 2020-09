Gezondheidscheck bij verkiezingen Eemsdelta; zorgen om fysiek stemmen

Kiezers bij de herindelingsverkiezingen voor de gemeente Eemsdelta moeten later dit jaar een schriftelijke gezondheidcheck doen. Antwoord je één keer of vaker 'ja', dan moet iemand anders voor je stemmers.

Het idee is dat op de stempas of het kandidatenoverzicht dat kiezers van tevoren krijgen opgestuurd de vragen van de check staan', tekent de NOS op uit een brief van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer over maatregelen rond verkiezingen in coronatijd.

Inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum mogen 18 november naar de stembus. Deze gemeenten gaan per 1 januari op in Eemsdelta.

Drie volmachten

In tegenstelling tot eerdere verkiezingen mag iemand nu met drie volmachten stemmen. Dat aantal lag tot nu toe op twee. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om per post te stemmen. Online stemmen is volgens Ollongren geen optie.

Pijnpunten

De minister uit haar zorgen over de fysieke gang naar de stembus. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de stembureaus niet groot genoeg is om anderhalve meter afstand te kunnen houden.

Bijkomend pijnpunt is de bemensing van de bureaus. 'Vaak zijn dat wat oudere mensen, maar ik kan mij voorstellen dat die niet willen, omdat ze kwetsbaar zijn', schrijft ze. De minister roept daarom jongeren op zich te melden als vrijwilliger.

Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit om gemeenten te compenseren voor de extra kosten.

