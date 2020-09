Verdachte dodelijk ongeluk Spijk krijgt taakstraf voor ander ongeluk

De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Spijk op 14 augustus, moet zijn voorwaardelijke straf in een andere zaak deels uitvoeren.

De man weigert namelijk mee te werken met de reclassering. Die houdt toezicht op hem en zorgt ervoor dat hij behandeld wordt voor zijn verslaving. De politierechter oordeelt dat hij daarom een taakstraf van 60 uur moet uitvoeren. Eerder kreeg hij een maand voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd.

De reclassering kampt met een bezettingsprobleem. De man heeft daarom pas anderhalf jaar na zijn veroordeling wat gehoord van de instantie. Dat was wat hem betreft te laat: hij wilde niet meer meewerken. Omdat de rechter hem het voordeel van de twijfel wilde geven, legt ze hem een taakstraf op.

Veroordeeld voor ongeval Warffum

De 26-jarige man uit Uithuizen is in april 2018 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval. Hij was onder invloed van drank en probeerde in Warffum een andere auto in te halen. Dat mislukte en hij klapte tegen een boom. Zijn bijrijder had twee gebroken bovenbenen.

Hij werd veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke jeugddetentie. Ook kreeg hij een proeftijd van drie jaar.

Daarnaast kreeg de man in 2018 een rijverbod opgelegd voor een half jaar, plus een jaar voorwaardelijk. De proeftijd hiervoor was twee jaar en is inmiddels verlopen.

Gevaarlijk rijgedrag

Op 14 augustus van dit jaar zou de man een fietser aangereden hebben in Spijk. Het 48-jarige slachtoffer overleed ter plekke. De auto werd in de omgeving van het ongeluk aangetroffen. De politie zocht nog even naar een tweede inzittende, maar die bleek er niet te zijn.

De verdachte maakte volgens de politie een dollemansrit door de omgeving. Zowel voor als na het ongeluk aan de Lage Trijnweg reed hij zeer gevaarlijk. De politie zoekt getuigen van het ongeluk. Een oproep heeft eerder al tien tips opgeleverd.

