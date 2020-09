Ministerie, bouwbedrijven en NCG tekenen bouwakkoord voor versnellen versterking

In Wirdum is woensdag het langverwachte Groninger Bouwakkoord getekend. Het akkoord moet ervoor zorgen dat de versterking in het aardbevingsgebied wordt versneld en dat er meer beschikbaarheid komt van bouwbedrijven om het werk uit te voeren.

Met borg Rusthoven op de achtergrond zetten minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, Nationaal Coördinator Groningen Peter Spijkerman en Maxime Verhagen als voorman van Bouwend Nederland hun handtekening onder de overeenkomst.

Groninger Bouwakkoord

Het zogeheten Groninger Bouwakkoord moet de bouwwereld eerder betrekken bij de versterking. De overeenkomst regelt dat de eigenaar uit een pool van bouwbedrijven een aannemer kiest en opdracht geeft om de woning te versterken. Aannemers, constructeurs en eigenaren bepalen gezamenlijk wat er moet gebeuren. De gekozen bouwer begeleidt het proces van opname tot en met de uitvoering.

De betrokkenheid van de bouwbedrijven is cruciaal om het proces vlotter te laten verlopen Kajsa Ollongren - minister van Binnenlandse Zaken

Op kleine schaal is daar eerder dit jaar al mee begonnen. Daar waren zes regionale bouwbedrijven bij betrokken. In het Groninger Bouwakkoord moet het aanbod van bouwbedrijven veel groter worden.

Betrokkenheid bouw is cruciaal

'We hebben met dit akkoord georganiseerd dat de bouwcapaciteit er is bij de bouwbedrijven en dat die ook verdeeld kan worden', zegt Ollongren. 'De betrokkenheid van de bouwbedrijven is cruciaal om het proces vlotter te laten verlopen.'

Ook Maxime Verhagen is blij met de ondertekening. Hij geeft aan dat hiermee aan een grote behoefte wordt voorzien in de bouwwereld. 'Er zijn tal van aannemers die al tijden hebben geïnvesteerd in het opleiden van personeel of in nieuwe technieken. Maar er kwamen geen opdrachten. Het werk bleef uit, terwijl aannemers stonden te popelen om aan het werk te gaan.'

Ik kan alleen niet toveren Peter Spijkerman - directeur NCG

Volgend jaar moet het gebeuren

Dat probleem moet met de ondertekening van het bouwakkoord worden opgelost. NCG-directeur Peter Spijkerman heeft goede hoop dat dat gaat gebeuren.

'Wij hebben aan het eind van dit jaar vierduizend beoordelingen, maar het gaat vervolgens om de uitvoering', zegt hij. 'Ik kan alleen niet toveren. Dit jaar kunnen we over de aantallen versterkte huizen nog niet tevreden zijn. Dat mogen we ook niet, maar volgend jaar moet het gebeuren.

Op de reactie dat die boodschap in Groningen al vaker is verkondigd, antwoordt Spijkerman: 'Maar van mij nog nooit.' Het is een uitspraak waar we Spijkerman aan mogen houden, zegt hij.

Bouwpool

Om het bouwakkoord praktisch handen en voeten te geven, kunnen bedrijven zich inschrijven voor een bouwpool. Zo wordt snel duidelijk welke aannemer op welk moment beschikbaar is voor welke opdracht. Zo hopen Bouwend Nederland, de NCG en het ministerie voor langere termijn garanties te kunnen bieden aan zowel de bewoners als aan de bouwbedrijven.

Regie bewoner

Een belangrijk onderdeel van het Groninger Bouwakkoord is ook dat er meer regie in handen komt van de bewoner zelf. Die moet een aannemer kunnen kiezen en de hele tijd nauw betrokken blijven bij de versterking. Spijkerman: 'Bewoners krijgen zo veel meer keuzevrijheid.'

Lees ook:

- Gasberaad deelt analyse toezichthouder: 'Maar gooi niet het kind met het badwater weg!'

- Toezichthouder waarschuwt: ‘Zonder crisisaanpak duurt versterking nog twintig jaar’ (update)