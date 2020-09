Kinderboek Harm Post voor het goede doel vertaald in het Gronings

Woensdag wordt het boek gepresenteerd, dat in het Gronings de titel 'Mielowiets, lutje hin mit mensenvouten' heeft gekregen. Grappig detail: de auteur wordt op de cover van de Groningse editie Haarm D. Post genoemd.

Verhaaltjes voor het slapen

De oud-havenbaron, die ook carrière maakte in het openbaar vervoer, schreef het boek een jaar of twaalf jaar geleden. Het was gebaseerd op de verhalen die hij vroeger voor het slapen gaan vertelde aan zijn dochters Nienke en Jolien.

Mielowiets gaat over een kipje dat mensenvoeten aangenaaid kreeg in het ziekenhuis, toen zijn eigen pootjes door boer Harm werden afgemaaid. De kip beleeft vervolgens de meest waanzinnige avonturen. 'Griezelig ook, soms zelfs angstaanjagend, maar wel altijd met een goed einde', benadrukt Post aan tafel in Noord Vandaag. 'Want het was natuurlijk wel de bedoeling dat de meiden rustig gingen slapen.'

Geschreven in de Eemshaven

'Toen ik het boek schreef, ben ik eerst eens met mijn meiden wat restaurants gaan bezoeken en wijntjes gaan drinken. Want ik wilde wel proberen de originele verhaallijnen terug te krijgen', vertelt Post.

'Vervolgens ben ik mij wekelijks een middag gaan terugtrekken in een oude bouwkeet in de Eemshaven, naast poldermolen Goliath. Molenaar Ida Wieringa zorgde ervoor dat het mij daar aan niks ontbrak', lacht Post.

Vertaald op verzoek

Van het (voorlees)boek, dat geschikt is voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar, werden destijds drieduizend exemplaren gedrukt. Op initiatief van Fré Schreiber, voorvechter van de Groninger taal, is het boek nu vertaald.

'Fré belde me op en vroeg of hij het mocht vertalen. Toen hebben we er een project van gemaakt en hebben we met hulp van twee rotaryclubs - Groningen Noord en Uithuizen/Het Hogeland - het boek geadopteerd. We hebben 1.500 exemplaren laten maken en hopen daarmee 10.000 euro binnen te halen.'

Twee goede doelen

De opbrengst gaat naar twee goede doelen. De eerste is stichting Lutje Geluk in Groningen, die dagtripjes organiseert voor gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen. Het tweede goede doel is Delfsail 2021: 'We gaan 750 mindervaliden volgend jaar juni naar Delfsail brengen. Die halen we dan met bussen op vanuit alle bejaarden- en verpleeghuizen om een leuke dag te beleven te midden van alle tallships', zegt Post.

Hij overhandigt de eerste exemplaren van de Groningstalige variant van zijn boek woensdagmiddag aan Schreiber en zijn beide dochters. Dat gebeurt bij café Hammingh in Garnwerd, waarbij Arnold Veeman zingt en actrice Miranda Bolhuis enkele passages voorleest.

Het boek is te bestellen op www.mielowiets.nl.

