'Drukke eerste dag' voor aanvraag waardedalingsregeling

De start van de regeling heeft het IMG een 'drukke dag' bezorgd. Ruim 1340 woningeigenaren zijn een procedure gestart. Daarnaast kwamen er nog ruim 400 telefonische vragen binnen.

Met de regeling kunnen huiseigenaren in en rond het bevingsgebied een vergoeding krijgen voor de waardedaling van hun woning . De verminderde waarde moet zijn veroorzaakt doordat de woning in of rond het bevingsgebied ligt. In totaal komen zo'n 120.000 Groningers voor de regeling in aanmerking.

Bijna 700 Groningers hebben de aanvraag ook echt afgerond. Hun aanvraag wordt vanaf morgen inhoudelijk beoordeeld. Maar de procedure verliep niet voor iedereen soepel. Het IMG kreeg ook 400 telefoontjes binnen met vragen en opmerkingen.

Zo lukte het sommige Groningers niet om de documenten te uploaden. Ook waren bij 'een kleine groep' de gegevens van het IMG niet volledig of onjuist. Voor de regeling is een speciaal aanvraagsysteem ontwikkeld. De eerste ervaringen en problemen worden door een team specialisten opgepakt en opgelost.

De waardedalingsregeling wordt gefaseerd ingevoerd omdat er in totaal zo'n 120.000 Groningers in aanmerking komen voor de regeling. Vanaf 1 november mogen huiseigenaren in de gemeente Groningen en Het Hogeland hun vergoeding aanvragen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook huiseigenaren in de andere gemeenten zich melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

