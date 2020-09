'Eerste vaccins hopelijk in eerste maanden 2021 in handen'

Goede hoop op een vaccin begin 2021, discotheken en clubs blijven gesloten en wekelijks testen in verzorgingshuizen waar een coronabesmetting is geweest. Dat zijn de belangrijkste punten uit de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

Wij zetten de belangrijkste punten uit de persconferentie voor je op een rijtje.

Vaccin

Volgens De Jonge zijn er nog vijf vaccins die hoopvol zijn. Op basis van de eerste testresultaten hoopt hij dat 'we in de eerste maanden van 2021 een vaccin in handen hebben'.

Discotheken en clubs

Discotheken en clubs moeten de deuren voorlopig gesloten houden. Rutte vindt dit noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus binnen de perken te houden. 'Het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot', aldus de premier.

Toename besmettingen

Rutte noemt de ontwikkelingen op dit moment 'niet alarmerend', maar wel 'spannend' nu de vakantie voorbij is en scholen en sportverenigingen weer zijn begonnen. Het aantal besmettingen ligt nog altijd hoger dan in juli, maar is afgelopen week niet verder gestegen. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is "stabiel op een niveau dat de zorg aankan".

Regionale aanpak

Het kabinet komt met een regionaal beoordelingssysteem om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op basis van een wekelijkse evaluatie wordt dan bepaald of het in een veiligheidsregio de goede kant op gaat, of dat er strengere maatregelen moeten worden getroffen. Het nieuwe systeem gaat als het goed is half september in.

De escalatieladder, zoals De Jonge het noemt, kent drie trappen: waakzaam, zorgelijk en ernstig. In de eerste categorie komen er weinig nieuwe besmettingen bij, en is er genoeg zorgcapaciteit. Als de situatie zorgelijk is, stijgt het aantal nieuwe besmettingen en neemt de druk op de zorg toe. Aanvullende maatregelen zijn dan nodig, aldus de minister.

Als een regio er ernstig aan toe is, is hard ingrijpen nodig. Maatregelen worden toegespitst op de situatie in een regio. De Jonge: 'Als bijvoorbeeld uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat verspreiding van het virus vooral via thuisfeestjes plaatsvindt, liggen maatregelen gericht op drukte in binnensteden minder voor de hand.'

Ten minste wekelijks gaat het ministerie de situatie per regio bespreken met onder meer de GGD'en, het RIVM en decentrale overheden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de gegevens op het zogenoemde coronadashboard.

'Besmette' verpleeghuizen

Het kabinet gaat wekelijks testen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is aangetroffen. Het OMT, het team van experts waar het kabinet zich op baseert, had geadviseerd om wekelijks te testen bij alle bewoners en werknemers van een verpleeghuis als er sprake is van een besmetting of uitbraak. Dat zal volgens de minister dan doorgaan 'totdat de besmetting is teruggedrongen'. Medewerkers op een locatie met besmetting moeten persoonlijke beschermingsmiddelen gaan dragen.

Het kabinet overweegt ook om medewerkers en bewoners preventief te gaan testen als het aantal besmettingen in de directe omgeving van de instelling toeneemt. Maar eerst moet onderzocht worden wanneer er dan preventief getest moet worden en of er voldoende capaciteit is.

Online vragenuurtje

Rutte en Hugo de Jonge willen een 'digitale ontmoeting' organiseren, zodat 'iedereen die vragen heeft deze kan stellen'. "Iedereen mag vragen stellen bij wat we als kabinet doen en iedereen mag kritiek hebben', aldus Rutte. 'Het zou gek zijn als dat niet mag. Dat brengt ons verder en daar staan we open voor.'