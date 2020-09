Leraren wachten op coronatest: 'Klassen worden naar huis gestuurd'

Lesgeven in coronatijd in het voortgezet onderwijs (Foto: RTV Noord)

Voorzitter Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb) pleit al enige tijd voor een voorrangspositie voor leraren. 'Het is nu echt tijd dat er zo weinig mogelijk uitval is in de scholen, want voor de zomer is er al minder les gegeven. Leraren zijn blij dat er nu eindelijk lesgegeven kan worden. Als ze zich nu moeten laten testen, dan duurt dat heel erg lang, waardoor er klassen naar huis worden gestuurd. Dat wil niemand.'

Druk op het de minister

De AOb vindt dat medewerkers in alle vitale sectoren voorrang moeten hebben bij testen, dus ook bijvoorbeeld zorgpersoneel. Dat het kabinet vooralsnog niet overstag gaat, stelt Stolk teleur. 'We hadden gehoopt dat de zorgen en onze oproep in eerdere overleggen meer gehoor hadden gehad. Daarom doen we samen met werkgevers een oproep richting de Tweede Kamer in de hoop dat zij druk zetten op de minister om het voor elkaar te krijgen. Het is belangrijk voor de maatschappij dat dit doordraait.'

Problemen bij leerlingen

D66 in Groningen deelt de zorgen van Stolk over leerkrachten die dagenlang niet kunnen werken vanwege het wachten op een test en daarna de uitslag. Maar ook bij leerlingen levert het volgens raadslid Wieke Paulusma problemen op.

Sommige kinderen gaan zelfs een hele week niet naar school Wieke Paulusma - raadslid D66 Groningen

'We krijgen van meerdere ouders te horen dat hun kind verkouden is en dat ze hun kind graag willen laten testen om weer naar school te kunnen. Alleen krijgen veel van deze ouders de mededeling dat er pas plek is over enkele dagen of dat ze de provinciegrenzen over moeten. Sommige kinderen gaan hierdoor zelfs een hele week niet naar school.'

'Dit moeten we hier niet willen. Voor veel kinderen heeft de lockdown en daarmee het niet naar school kunnen consequenties gehad. Als was het maar omdat ze hun vriendjes niet zagen. Maar ook omdat voor sommige kinderen de school juist een veilige plek is. We moeten wat ons betreft alles op alles zetten om kinderen en leerkrachten zo kort mogelijk thuis te houden.'