Midden-Groningen presenteert ideeën om de gemeente mooier te maken

Samen met inwoners en professionals zijn er afgelopen half jaar plannen bedacht, waarvan de meeste nu in de conceptfase zitten. 'Oorspronkelijk wilden we heel interactief tot plannen komen, maar door corona is dat anders gegaan. Toch hebben we daar in klein comité het beste van gemaakt. Er is in kleine groepjes, via de telefoon en in videomeetings over de plannen gesproken', zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Een deel van de plannen is al wat verder gevorderd en kan gelijk bij het NPG worden ingediend. Een voorbeeld daarvan is het verbeteren van de entree van Hoogezand en het aanpakken van verpauperde panden in die plaats.

Zetje in goede richting

Verder zijn er plannen bedacht om inwoners van de gemeente een zetje in de goede richting te geven. Denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening en gezinscoaching. Voor de jeugd zijn er ook plannen bedacht om de kansen in de samenleving te vergroten. Jongerencentra moeten worden verbeterd en er is ruimte voor extra taalontwikkeling.

Toerisme

Midden-Groningen moet aantrekkelijker worden voor mensen buiten de gemeente. Bijvoorbeeld door het erfgoed in de gemeente goed te onderhouden. In de plannen worden de historische scheepswerf Sappemeer en de kerk Overschild genoemd. Ook wordt er ingezet op landschap en natuur. Het Zuidlaardermeer en het Schildmeer-Roegwold moeten aantrekkelijker worden voor toeristen.

Werk en onderwijs

Onderwijs en werk is een ander thema waar aandacht voor is. De samenwerking met de mbo- en hbo-opleidingen in de stad moet worden verbeterd. Bedrijventerreinen Zuidbroek, Martenshoek en Foxhol moeten worden geherstructureerd.

Tot slot wordt er nog 6,5 miljoen gereserveerd voor veiligheidsprojecten en voor plannen om de samenwerking met en binnen de gemeente te verbeteren.

Deel plannen valt af

In totaal is er voor 113 miljoen euro aan plannen bedacht. Een deel van de plannen valt af. Inwoners kunnen woensdagvond tijdens een digitale vergadering stemmen op de plannen die volgens hen door moeten gaan. Ook is er ruimte om feedback te geven. De avond begint om 19.00 uur en is te volgen via de website van de gemeente Midden-Groningen.