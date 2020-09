Dierenarts uit Scheemda voor vierde keer in de fout

Een dierenarts uit Scheemda mag drie maanden zijn beroep niet uitoefenen. Hij diende twee paarden niet goedgekeurde en onbekende geneesmiddelen toe, oordeelt het Veterinair Tuchtcollege. Het is zijn vierde straf in vijftien jaar tijd.

De tuchtklacht was door een paardenbezitter uit Oostwold (Oldambt) ingediend tegen de dierenarts en een collega nadat ze in februari 2019 hun hulp inriep. Twee van haar vier paarden bleken in het weekend van 2 en 3 februari ziek.

De dienstdoende arts diende een antibioticum toe dat in Nederland alleen voor runderen, schapen, katten en honden gebruikt mag worden. Omdat het daarna alles behalve beter ging met de dieren, kwam de bewuste dierenarts Huub B. ook een kijkje nemen. Hij diende de paarden een onbekend middel toe.

Niet geregistreerd

Pas na lang aandringen van de eigenaresse gaf hij de naam van het medicijn op: Selazine. Alleen is er in Nederland geen voor dieren toegestaan geneesmiddel met die naam geregistreerd, meldt de tuchtrechter.

De dierenarts gaf de tuchtrechter aan dat hij het middel van een Amerikaanse collega had gekregen maar ook niet precies wist wat het was.

Eerdere veroordelingen

Het is niet de eerste keer dat B. wordt bestraft. In 2005 kreeg hij een boete van 2.250 euro voor betrokkenheid bij het toedienen van een middel aan pluimvee vlak voor de slacht, waardoor de pluimveehouder wachttermijnen wist te omzeilen. In 2012 volgde nog eens een boete (3500 euro) vanwege het 'onverantwoord preventief voorschrijven van antibiotica'.

Begin dit jaar volgde een onvoorwaardelijk beroepsverbod van een jaar en een boete van 8.500 euro voor gesjoemel met vaccins voor pluimvee. Hij kocht één vaccin is, maar maakte daar vijf of zes van. Hierdoor verkocht hij ruim 15 miljoen vaccins meer dan hij oorspronkelijk inkocht. Vermoedelijk lichtte hij zo dertig pluimveebedrijven in het noorden van het land op.

Deze keer kreeg verscheen ook een collega voor het Veterinair Tuchtcollege. Deze kreeg een berisping. De dierenartsen kunnen tot twee maanden na de uitspraak nog in beroep. Pas daarna zijn de opgelegde maatregelen onherroepelijk.

