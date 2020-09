Donar traint met publiek: 'Een voorbeeld in Europa'

Ook voor de voorzitter van de supportersvereniging, Bas Kammenga, is het even wennen. Een interview doen met een mondkapje is bijvoorbeeld toch iets ongewoons. 'Hij zit wel lekker, ik moet alleen zeggen dat mijn bril af en toe beslaat als ik ademhaal. Nu ook bij het antwoorden, merk ik.'



'Verder ben ik eigenlijk niet gewend om twee uur lang te zitten bij het basketbal, dus daar moet ik nog het meeste aan wennen. En niet te veel geluid maken of schreeuwen, dat is ook wennen. Dat wordt straks bij de wedstrijd natuurlijk wel een uitdaging.'

Bas Kammenga kijkt aandachtig naar de training (Foto: RTV Noord)

Kammenga is wel erg blij met de mogelijkheid om de selectie eens te zien trainen. 'We hebben natuurlijk een jarenlange traditie dat we bij een van de eerste trainingen aanwezig konden zijn, maar we snappen ook heel goed dat dat door de corona-maatregelen nu niet kon. Het is wel erg leuk om de spelers nu eens langer te kunnen bekijken. Hoe ze springen, gooien en verdedigen, dat is echt heel erg leuk.'

'Bundesliga-bubbel'

Donar-speler Leon Williams kan de situatie in Nederland met betrekking tot de corona-maatregelen misschien nog wel het beste vergelijken van de selectie. Zo speelde hij deze zomer in de hoogste competitie mee van Duitsland, de Bundesliga. 'Dat in Duitsland was wel echt uniek hoor. We deden toen twee keer in de week een corona-test en het toernooi was in een 'bubbel', als het ware', zo vertelt de spelverdeler.

'Donar zet toon in Europa'

'Maar qua omstandigheden hier bij Donar, is het echt heel erg professioneel. Ik denk dat Donar wel de toon zet in Europa zelfs. Ik denk niet dat ze ergens anders nu zo een training kunnen bekijken of dat je oefenwedstrijden met fans hebt, op deze manier. Ik denk dat Donar daarmee wel een stapje voor is. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.'

'Uniek team'

Verder is Williams erg enthousiast over het nieuwe team. 'Ik denk dat we wel echt een uniek team hebben. Het begon eigenlijk de eerste week al. Toen zeiden Thomas Koenis en ik: Kom, we gaan even kijken in de groepsapp wie er een hapje wil eten in de stad. En iedereen was er. Dat heb ik nog nooit meegemaakt dat iedereen in het team in de eerste week zegt: Ja, ik ben er bij. Zelfs de jonkies. In dat opzicht is de chemie wel heel erg goed, dus ik ben benieuwd.'

Oefenduels

Vrijdagavond is de volgende mogelijkheid voor de Donar-fans om hun team aan het werk te zien. Dan spelen de Groningers in MartiniPlaza tegen Landstede Basketbal uit Zwolle. Dinsdag is het Belgische Mons in Groningen op bezoek voor een oefenduel.

Lees ook:

- Donar oefent én traint voor publiek in MartiniPlaza