‘Alle Groningers moeten nu echt goed online’

Elsinga is boer en woont buiten Winsum in het zogeheten buitengebied. Hij ergert zich regelmatig aan de trage internetverbinding. ‘Ik heb een aantal kinderen die online thuis leren. Je hebt vergaderingen. Het is voor de toekomst ook heel belangrijk dat hier glasvezel komt.’

Iedereen snel internet

De Rodin Group had de oplossing door iedereen, ook in het buitengebied, te voorzien van snel internet. Hiervoor heeft de provincie ook geld beschikbaar gesteld. Maar in de praktijk blijkt snel internet voor iedereen nog niet haalbaar.

‘Ze hadden hier bekeken waar de glasvezelkabels konden komen te liggen. Maar vlak voor de corona-uitbraak hoorden we dat er geen geld was voor de aanleg. Nu hebben we een straalverbinding gekregen. Maar daar haal ik niet de beloofde 100 mb mee’, zegt Elsinga.

Hij vindt het project van Rodin en de provincie Groningen dan ook niet geslaagd. Volgens hem is er nog een grote groep huishoudens die traag internet ervaart.

Niet haalbaar

De Rodin Group laat weten dat er niet genoeg geld is om elk huishouden van glasvezel te voorzien. ‘Dat is de beperkende factor. Als er meer subsidie of investeerders zijn dan kunnen we overal glasvezel aanleggen’, zegt Robert Hoogendorp.

‘Wij proberen een goede alternatieve verbinding te realiseren met een draadloos signaal. In sommige gevallen kunnen we inderdaad de gewenste snelheden niet halen. Bijvoorbeeld omdat bomen het signaal verstoren’, laat Hoogendorp weten. ‘Het gaat om een beperkt aantal adressen dat traag internet ervaart via de straalzenders. Op de meeste adressen halen we wel de juiste snelheden.’

De oplossing met draadloze signalen wordt nog door het bedrijf gefinetuned . ‘Alles heeft natuurlijk kinderziektes. 25 procent van de aansluitingen is gerealiseerd en we zijn nog niet klaar.

De provincie Groningen neemt de klachten over de verbindingen serieus en laten weten dat inwoners ze ook kunnen melden bij de provincie. De provincie houdt Rodin aan de gemaakte afspraken.

Alternatief plan

Elsinga wil niet bij de pakken neerzitten. Hij heeft daarom een alternatief plan bedacht. Hij hoopt geld te krijgen uit het aardbevingsfonds Toukomst. Daarin zit 100 miljoen euro voor projecten die het gebied ten goede komen.

‘Alle Groningers moeten nu echt snel internet krijgen. Ik hoop dat we geld kunnen krijgen voor de aanleg van glasvezelkabels naar de huizen in de buitengebieden.’

Alle Groningers online

Elsinga blijkt niet de enige te zijn die vindt dat er op digitaal gebied op het Hogeland iets moet gebeuren. Inwoners die sneller internet willen en de Computerbank Groningen hebben de krachten gecombineerd en vormen de projectgroep De Blauwe Kabel.

Computer en computerkennis

Het gezamenlijke doel is nu dat iedereen voorzien wordt van goed internet, goede apparatuur en van educatie om goed online te kunnen. ‘Het is een ontzettend mooi project en ook leuk om samen met anderen hierover na te denken. Glasvezel is gewoon nodig en ook computers voor iedereen die het niet kan betalen. En bijscholing zodat iedereen mee kan doen’, vertelt Elsinga.

Honderden ideeën

In totaal zijn 900 ideeën ingebracht, die moeten bijdragen aan de toekomst van Groningen. Een commissie gaat bepalen naar welke projecten geld gaan uit het aardbevingsfonds Toukomst. Die is deze week gestart. Daarnaast krijgen ook de inwoners nog een stem. Die mogen binnenkort stemmen op alle ingediende plannen. Dat zal meewegen in de eindbeslissing.

In januari 2021 moet duidelijk worden of er een nieuw glasvezel project komt en welke andere Toukomst-projecten uitgevoerd kunnen worden.

