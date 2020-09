Jehovah's Getuigen zetten tegenaanval in na beschuldigingen seksueel misbruik

In een brief aan de Tweede Kamer veegt het kerkbestuur de vloer aan met de conclusie van Dekker dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap aan hun lot worden overgelaten.

Bovendien stellen zij dat slechts in een gering aantal van de geconstateerde gevallen een ouderling of een andere kerkbestuurder de dader of verdachte is. In de meeste andere gevallen gaat het om een familielid of een andere bekende van het slachtoffer. Volgens het bestuur staan die gevallen los van de kerkgemeenschap.

Al met al concludeert het bestuur dat Dekker een onjuist beeld heeft geschetst dat selectief is onderbouwd met gebrekkige rapporten. Het kerkbestuur vraagt zich onder meer af waarom Dekker geen vergelijkbaar onderzoek heeft laten doen naar andere kerkgenootschappen.

Discriminatie

Op verzoek van de advocaat van de Jehovah's Getuigen heeft Eileen Barker, een Britse emeritus-hoogleraar sociologie, zich gebogen over het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Barker is gespecialiseerd in religieuze groeperingen.

Kort samengevat is haar conclusie dat binnen de kerk van de Jehovah's Getuigen géén sprake is van significant meer seksueel misbruik, vergeleken met andere (religieuze) gemeenschappen. Het beeld dat de kerk seksueel misbruik binnen de leefgemeenschap van de Jehovah's systematisch in de doofpot stopt, klopt volgens Barker ook niet.

Daarom vindt zij het instellen van een apart meldpunt voor seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen, zoals minister Dekker heeft aangekondigd, een vorm van discriminatie 'jegens een specifieke religie om redenen waarvan de juistheid door het rapport [van het WODC] niet adequaat wordt aangetoond'.

'Meldpunt voor alle religies'

Barker is niet principieel tegen een meldpunt voor seksueel misbruik, maar dan moet dat gelden voor alle religies in Nederland, niet alleen voor gevallen bij de Jehovah's Getuigen. 'Alle burgers zouden toch onderworpen moeten zijn aan dezelfde wet(ten) betreffende het melden van misbruik aan autoriteiten?'

De Jehovah's Getuigen kwamen in opspraak na onderzoek van dagblad Trouw. Deze krant deed twee jaar lang onderzoek naar seksueel misbruik bij dit kerkgenootschap en sprak met een aantal slachtoffers. Een van hen is Frank Huiting in Groningen. Hij richtte samen met lotgenoten Reclaimed Voices op. Deze stichting zet zich in voor (ex-)Jehovah's Getuigen, die seksueel misbruikt zijn door leden van de kerk.

Lees hier de open brief van de Jehovah's Getuigen aan de Tweede Kamer.

