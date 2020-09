GGD zoekt nieuwe testlocaties in Oldambt, Delfzijl en Het Hogeland

'We denken dat het goed is om in het Ommeland op bereikbare plekken te zitten', zegt Rietveld. 'De reisafstand is voor sommige mensen een beletsel om zich te laten testen.'

Delfzijl, Oldambt en Het Hogeland

Daarom is de GGD in gesprek met de gemeenten Delfzijl, Oldambt en Het Hogeland. 'We stellen nogal wat eisen aan de locaties, het is niet zomaar klaar. We willen goede locaties die winterhard zijn: het worden geen tenten.'

Aantal klachten verdubbelt

'In het najaar zouden er landelijk 70.000 testen per dag mogelijk zijn', zegt Rietveld. Het uitvoeren van die testen levert volgens hem in Groningen geen problemen op. 'We kunnen dat aan, en hebben er 200 uitzendkrachten extra voor aan het werk gezet.'

De GGD Groningen test elke dag zo'n 700 mensen. 'Bij wijze van spreken kunnen we aan het eind van deze week 1.000 testen per dag uitvoeren, en vanaf volgende week nog meer', zegt Rietveld. 'Dat we dat niet doen heeft te maken met de ruimte in laboratoria, niet met het aantal mensen of testen dat wij hebben.'

Minder dan 1% besmet

Na een korte opleving van het virus in augustus blijkt in Groningen minder dan één procent van de mensen die zich laat testen daadwerkelijk besmet. 'Afgelopen dinsdag hebben we 720 mensen getest, waarvan er zes positief waren', zegt Rietveld.

Sinds het begin van de pandemie zijn in Groningen 610 mensen positief getest. 'Het is procentueel gezien het laagste aantal in Nederland, al zitten Drenthe en Friesland ons op de hielen.'

'Niet testen bij geen klachten'

Rietveld doet, samen met voorzitter Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen wel de oproep om je alleen te laten testen als je klachten hebt.

'Mensen die wel klachten hebben moeten anders langer wachten op de uitslag. Als het een beetje tegenzit kan dat een paar dagen duren, waardoor er bijvoorbeeld een klas stil komt te liggen als het een docent betreft.'

De GGD gaat leraren voorlopig overigens geen voorrang verlenen bij het testen. 'Dat is een vraagstuk waar landelijk over moet worden besloten', zegt Rietveld. Voor zorgpersoneel moet de voorrang wel gelden, zodra de laboratoria dat aankunnen. 'Daarvoor kijken we of laboratoria in Duitsland en diergeneeskundige labs ons kunnen helpen', besluit Rietveld.

Lees ook:

- Leraren wachten op coronatest: 'Klassen worden naar huis gestuurd'

- Tweede corona-testlocatie in Stad is open; ook UMCG blijft testen