Westerwolde wil alsnog meedoen met netwerk van wandelknooppunten

Het gemeentebestuur van Westerwolde wil alsnog in zee gaan met Routebureau Groningen, verantwoordelijk voor een netwerk van wandelknooppunten in onze provincie.

Eerder had de gemeente besloten niet mee te doen met het project, terwijl andere gemeenten in de provincie dit wel deden. Gevolg: ‘Westerwolde was een blinde vlek op de kaart’, aldus wethouder Giny Luth.

In de hele provincie staan namelijk wandelknooppunten aangegeven op de kaart van het Routebureau Groningen, maar de gemeente Westerwolde blijft achter. De gemeente wil daar nu verandering in brengen.

Hoge kosten

‘Voortschrijdend inzicht’, noemt wethouder Luth het. Eerder waren de hoge kosten reden om niet mee te doen. ‘Maar vanwege corona zijn er heel veel toeristen naar Westerwolde gekomen. Ze gaven aan dat ze de knooppunten misten.’ De wethouder stelt daarom voor om alsnog in te stappen. ‘Je neemt soms beslissingen, maar het is ook heel oké om daar op terug te komen’, zegt de wethouder.

330 km

De bedoeling is dat de organisatie een wandelknooppuntennetwerk opzet en bijhoudt in de gemeente Westerwolde. De route zou ongeveer 330 km lang zijn. Dat netwerk staat los van de wandelroutes van Stichting Wandelen in Westerwolde. Die routes worden onderhouden door vrijwilligers.

Het kost de gemeente ruim 30.000 euro in het eerste jaar (2021). Daarna zullen de kosten ruim 14.000 euro per jaar zijn. De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over het voorstel van de wethouder. De verwachting is dat de raad van Westerwolde er eind september een oordeel over velt.

