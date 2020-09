'COA moet corona-azc's aanwijzen, Veiligheidsregio Groningen doet wel aanbod'

Het leegstaande azc in Bellingwolde (Foto: RTV Noord)

'De verantwoordelijkheid voor het inrichten van asielzoekerscentra voor coronapatiƫnten ligt bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)', zegt voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen. Schuiling heeft die kwestie maandag besproken met de andere voorzitters van veiligheidsregio's in Nederland.

'Net als bij verpleeghuizen is de instelling verantwoordelijk voor de mensen die daar thuis zijn. Zij moet er voor zorgen dat de kans op besmetting niet al te groot is. En als er wel een besmetting plaatsvindt, moet men snel kunnen uitwijken naar een andere locatie om mensen in quarantaine te kunnen zetten.'

Grote tegenzin

Afgelopen maand greep Schuiling nog in bij een uitbraak van het coronavirus in het asielzoekerscentrum in Delfzijl. Besmette en mogelijk besmette asielzoekers werden overgebracht naar Musselkanaal. Het leidde tot ophef in het dorp.

'Dat deed ik met grote tegenzin', zegt Schuiling. 'Het is niet primair mijn verantwoordelijkheid. Maar als het moet, dan moet het.'

Leeg azc in Bellingwolde

Het COA staat intussen ook voor een andere uitdaging. Naast de 'corona-azc's' heeft het ook extra asielzoekerscentra nodig. In azc's zitten bewoners vaak dicht op elkaar, wat het coronavirus in de hand werkt. Extra locaties zouden ruimte creëren in bestaande azc's, om zo een grote uitbraak minder kans te geven.

Eén van de mogelijke locaties is het voormalige azc in Bellingwolde. Dat staat nu leeg. Partijen in de gemeenteraad van Westerwolde willen echter dat dat gebouw dicht blijft.

Vrees voor gedwongen heropening

Gemeentebelangen, één van de grootste partijen, vreest dat de Veiligheidsregio Groningen het azc gaat gebruiken als noodlocatie en daarmee de burgemeester en gemeenteraad buitenspel zet. De partijen trekken aan de bel nu de druk voor het realiseren van extra opvanglocaties toeneemt.

Het heropenen is volgens de partij 'onacceptabel', omdat de gemeente haar bijdrage aan de vluchtelingenproblematiek al voldoende zou leveren met het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook oppositiepartijen VVD en Lijst Timmermans maken zich openlijk zorgen over de mogelijke heropening.

Voorzitter Schuiling van de Veiligheidsregio laat zich niet uit over de mogelijke heropening van het azc in Bellingwolde. 'Ik weet niet precies hoe de gesprekken daarover tussen de gemeente en het COA lopen.'

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde ziet de heropening ook niet zitten. 'Ik ga ervan uit dat de stellingname van deze burgemeester helder is en dat die in acht wordt genomen.'

Mysterieus aanbod

Overigens heeft de Veiligheidsregio het COA een aanbod gedaan voor het huisvesten van asielzoekers. Hoe dat aanbod er precies uitziet, wil Schuiling niet kwijt. Hij zegt er wel bij dat het daarbij niet per sé gaat om leegstaande azc's. Ook leegstaande schoolgebouwen, verzorgingshuizen of vleugels van bestaande gebouwen zijn een optie.

'We zouden Groningen niet zijn als we niet gelijk bij de kritiek die we hebben, ook een aanbod hadden neergelegd. Het COA kan contact opnemen met een vastgoedontwikkelaar, om er voor te zorgen dat het rustiger wordt op te drukke locaties.'

Lees ook:

- Schuiling beklaagt zich: 'COA, zorg voor uitwijklocaties voor met corona besmette asielzoekers'