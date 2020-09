Eerste Nederlandse hoogspanningsstation speciaal voor duurzame energie in de Eemshaven

Het bouwwerk ziet er imposant uit: stalen constructies, grote spoelen, omvangrijke transformatoren op een rij. 'Niet te dichtbij komen', waarschuwt een vertegenwoordiger van TenneT. 'In verband met de krachten van inductie (elektrische geleiding -red) moet u op afstand blijven'.

Ondergrondse kabel

Het zijn dan ook grote hoeveelheden stroom die hier aan de Middenweg in de Eemshaven bijeen komen. Het station verzamelt stroom van een groot aantal windmolens en zonnepanelen in de omgeving, om het vervolgens met een negen kilometer lange, dikke ondergronds 110 Kv leiding te vervoeren naar het hoogspanningsstation Robbenplaat aan de andere kant van de Eemshaven. Vanaf daar gaat de duurzame energie het net op.

Transformatoren in het nieuwe hoogspanningsstation (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Vijf tot zeven jaar

'Met dit station kunnen we voorlopig weer vijf tot zeven jaar vooruit' zegt woordvoerder Ed van Moolenbroek van TenneT, dat het hoogspanningsnet in Nederland beheert. 'En eventueel kunnen we nog uitbreiden. Dat is afhankelijk van nieuw initiatieven om hier zonne- of windenergie op te wekken'.

Voorbeeld

'Er wordt hier trouwens al heel veel duurzame energie geproduceerd', vervolgt hij. 'Van de in totaal 8000 Megawatt vermogen in de Eemshaven is meer dan de helft duurzaam. Wat dat betreft is de Eemshaven een voorbeeld voor de rest van Nederland'.