Doorbraak voor 'vergeten hoekje' Opwierde: alle bewoners krijgen nieuw huis

De bewoners van 337 huizen in de wijk Opwierde in Appingedam krijgen allemaal een nieuw huis in het kader van de versterkingsoperatie. Dat hebben de bewoners woensdagmiddag te horen gekregen van minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken.

De bewoners noemen zichzelf 'het vergeten hoekje' van Opwierde. Om zich heen zien ze allemaal huizen gesloopt en opnieuw gebouwd worden, maar zelf weten ze al jaren niet of er iets gaat gebeuren. De ongelijkheid in de wijk werd hierdoor groot. Maar daar komt nu dus een eind aan.

Hosanna-stemming

'We hebben het geflikt', reageert bewoner Richard Hoekstra opgetogen. Hij voerde samen met andere bewoners actie om nieuwbouw te krijgen. 'Mensen staan elkaar vol ongeloof aan te kijken. Er is echt een hosanna-stemming in de wijk. We hebben het voor elkaar gekregen', zegt Hoekstra.

De groep bewoners hing onder andere makelaarsborden aan de huizen met daarop de tekst: #EnWijDan? Ook maakten zij filmpjes waarin zij vertelden over ongelijkheid bij de versterkingsoperatie in het gebied.

Einde aan ongelijkheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de gemeente Appingedam, de Nationaal Coördinator Groningen en woningcoöperaties Marenland en Groninger Huis hebben samen afspraken over gemaakt over de nieuwbouw van de woningen.

'Met elkaar hebben we het nu financieel mogelijk gemaakt dat ook in het hart van Opwierde sloop en nieuwbouw plaatsvinden', zegt Ollongren. 'De ongelijkheid in de buurt is hiermee tot een eind gekomen. Ik ben blij dat de bewoners nu een goed toekomstperspectief hebben.'

Lees ook:

- Minister: 'Vergeten hoekje Appingedam is niet vergeten'

- 'Vergeten hoekje' hangt vol met makelaarsborden