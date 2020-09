Kritiek op inzet criminele mol bij grootschalige drugssmokkel Bad Nieuweschans

Er is veel geld gemoeid bij de drugssmokkel (Foto: Openbaar Ministerie Noord-Nederland)

Advocaten in de zogeheten Vidar-zaak zijn zeer kritisch over de inzet van de criminele burgerinfiltrant. Dankzij deze mol kon 86 kilo speed onderschept worden op de A7 bij Bad Nieuweschans.

De harddrugs die op 2 maart van dit jaar werden onderschept bij de Groningse grens waren bestemd voor de Finse markt. Een van de verdachten die woensdag voor moest komen tijdens een tweede pro forma zitting in de rechtbank in Leeuwarden, woont in Helsinki.

Het overgrote deel van de elf verdachten heeft banden met motorclubs. Zij worden onder meer verdacht van witwassen en deelnemen aan een criminele organisatie. Ook zouden ze een wereldwijde drugslijn willen opzetten.

EncroChat maakte club ondoorgrondelijk

De banden met motorclubs zijn een van de redenen dat justitie is overgegaan op de inzet van een criminele mol. Motorclubs zijn doorgaans zeer gesloten en laten zich niet of nauwelijks in de kaarten kijken. Daarnaast doet justitie al jaren onderzoek naar motorclubs en hun criminele activiteiten.

Vaak zijn hun clubhuizen dusdanig beschermd dat afluisteren niet mogelijk is. Een politie-infiltrant zou ook lastig zijn. Daarom viel de keus op iemand uit het criminele milieu. De man wordt in de dossiers A-4110 genoemd.

Daarnaast maakten de verdachten gebruik van EncroChat, een chatdienst die versleutelde berichten verstuurt. Ook dit gegeven rechtvaardigt volgens het Openbaar Ministerie de inzet van de criminele burgerinfiltrant. ‘Het was echt een buitengewoon gesloten kring’, zegt hij over de verdachten. Het chatsysteem werd eerder dit jaar door de politie platgelegd.

‘Zeer zwaar middel voor een gemiddeld drugszaakje’

De advocaten van de verdachten twijfelen aan de inzet van A-4110. ‘Een zeer zwaar middel voor een gemiddeld drugszaakje’, zei een van hen tijdens de vorige pro forma zitting. Ook zou de minister van justitie, die toestemming moet geven voor de inzet van de criminele mol, dat pas gedaan hebben nadat hij al actief was.

In de eerste instantie zou A-4110 maar kort ingezet worden. Uiteindelijk heeft hij tot juli 2019 ruim 77.000 euro ontvangen voor zijn werk. Hij zou eigenlijk alleen maar informatie inwinnen en pseudo-aankopen opzetten. Uiteindelijk ging dit verder.

25 zittingsdagen

De verdachten zeggen dat het juist de infiltrant was die initiatief nam tot het opzetten van wereldwijde drugslijnen. Ook zouden een aantal verdachten in grote financiële problemen zitten, en daarom extra gevoelig zijn voor de handel van A-4110.

Dinsdag 8 september horen de verdachten of ze langer in voorarrest moeten blijven. In het najaar van 2021 staat de zaak inhoudelijk op de planning. Er zijn 25 zittingsdagen voor uitgetrokken.

