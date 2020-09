Schooldirecteur in Zevenhuizen: 'We overwegen commerciële coronatests'

De school van Gerda Lublink, onderdeel van de Onderwijsgroep de Quadraten Westerkwartier, voelt nu al de gevolgen van het soms dagenlang uitblijven van de testresultaten. Lublink vreest dat het de komende periode alleen nog maar lastiger wordt om de school op een goede manier draaiende te houden.

‘Vorige week was er een collega die verkouden was en thuis moest blijven. We hebben dat toen nog intern kunnen oplossen, maar je hoort van andere scholen dat er klassen naar huis gestuurd worden.’

Zelf testen

Het grootste probleem is dat de testcapaciteit nu te laag is, aldus Lublink. ‘Onze stichting overweegt nu om commerciële testen aan te schaffen. Dat is minder duur dan dat leraren thuiszitten.’

‘We gaan een pittige tijd tegemoet. Invallers zijn slecht te krijgen op het moment. De problematiek van de vervanging was er al, maar speelt nu een extra grote rol. En het wordt alleen maar erger met de griepgolf in oktober en november.’

Vicieuze cirkel

Volgens Lublink heeft het thuisblijven van een leraar de nodige gevolgen. ‘Een leraar is nu soms vijf dagen weg van school. Ouders moeten dan de kinderen zelf opvangen, kunnen niet of minder werken en een deel van de economie draait dan niet. Dan komen we in een vicieuze cirkel terecht’

Gisteren zaten er twintig kinderen thuis. Dat is veel op een school van rond de honderd leerlingen. Lublink: ‘Ik heb met ouders gesproken en die zeiden dat sommige leerlingen er ook een slaatje uit slaan door te doen alsof ze snotterig waren.’

'Angstig om te kuchen'

‘Jonge kinderen zijn soms ook angstig om een kuchje los te laten omdat je dan naar huis gestuurd kan worden. Dat is geen fijne ontwikkeling. Oudere kinderen kan je het beter uitleggen dat sommigen af en toe even thuis moeten blijven. Ook de psychische gezondheid is belangrijk’, aldus de schooldirecteur.

Wat moet er nog meer gebeuren? ‘Meer mensen in het onderwijs, dat zou heel fijn zijn. Gelukkig zijn er wel wat meer studenten op de pabo. En we moeten vooral met z'n allen proberen gezond te blijven.’