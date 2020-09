Einde van drafsport in Stad in zicht: ‘Politiek is keuzes maken en niet iedereen is dan tevreden’

Die plannen luiden het einde van de drafsport in. De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) zinspeelt al op juridische stappen.

Het stadsbestuur wil de drafbaan omturnen tot een evenemententerrein waar concerten voor meer dan vijftigduizend toeschouwers gegeven kunnen worden. De gemeente wil artiesten van wereldfaam naar de drafbaan halen. Om concertorganisatoren optimaal te bedienen willen ze het huidige terrein onder handen nemen. Daarvoor moet de drafsport het veld ruimen. Een politieke meerderheid leek woensdagmiddag bereid om de drafsport naar de uitgang te begeleiden.

Terug naar 2014

Sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) liet tijdens het debat weten dat het besluit om te stoppen met de drafsport in het Stadspark al in 2014 is genomen. ‘Toen besloten we om niet meer in het terrein te investeren. Daarmee hebben we feitelijk gezegd dat we stoppen met de drafsport.’

Het CDA kan zich niet vinden in die stellingname van de wethouder. ‘Dat is toch geen manier van doen? In de begroting van 2014 staat slechts één zin. Had de raad toen al moeten weten dat we zouden stoppen met de drafsport?’, betoogt René Bolle. Ook wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) verdedigde de plannen. Chakor is als wethouder verantwoordelijk voor het evenementenbeleid. ‘We moeten het businessmodel verder gaan uitwerken. Dat moet goed en zorgvuldig, qua financiën, maar ook in overleg met omwonenden. We hebben met de drafbaan iets unieks in handen.’

‘Oneigenlijke argumenten’

Siebren de Jong van de drafvereniging was niet bepaald te spreken over de argumentatie van wethouder Jongman. ‘Er zijn weer oneigenlijke argumenten gebruikt waarom wij weg zouden moeten. Zelfs door de wethouder’, zegt De Jong na afloop van het debat.

Toch heeft de drafvereniging nog wel hoop, ook al lijkt het einde dichterbij dan ooit. ‘Als de meerderheid dat besluit dan zouden we ons er verder bij neer moeten leggen, maar we gaan zeker stappen ondernemen. We zijn het er absoluut niet mee eens. Onze advocaat heeft al gezegd dat we fel van leer gaan trekken en geen enkele procedure onbenut laten om ons gelijk te halen.’

Coalitie kraakt niet

De coalitiepartijen, bestaande uit GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66, heeft geen enkele twijfel over de plannen die het stadsbestuur heeft. ‘De drafsport voor de toekomst behouden vraagt om een flinke investering van de gemeente’ zegt Gerben Brandsema. ‘We begrijpen de emoties want de sport heeft een lange traditie in Groningen, maar politiek is ook keuzes maken waarbij je niet iedereen tevreden kan stellen.’

Ook PvdA vindt dat de drafsport moet wijken om verdere ontwikkeling van de drafbaan als evenemententerrein te realiseren. ‘Wij zijn trots op Groningen en wij vinden dan ook dat we vol voor zo’n evenemententerrein moeten gaan’, aldus Jan Pieter Loopstra.

‘Rücksichtlos’

Oppositiepartij Stad en Ommeland is daarentegen niet te spreken over de huidige gang van zaken. De partij vindt het met name kwalijk dat het huurcontract met de drafvereniging ‘rücksichtlos’ wordt opgezegd na bijna honderd jaar. ‘Hiermee zijn alle sportverenigingen weerloos als ze op gronden van de gemeente Groningen sporten’, betoogt Leendert van der Laan. De SP ziet niet zoveel in het honderdjarige sentiment dat Stad en Ommeland ter tafel brengt. ‘Honderd jaar geleden waren hier ook nog turfschepen, maar die zijn er inmiddels ook niet meer’, zegt Wim Koks.

SP kan zich vinden in het plan van het college om de drafsport op de huidige plek te beëindigen. ‘De belangstelling is gaandeweg drastisch gedaald. Een bijdrage aan de breedtesport zien we ook niet’, aldus Koks. Minder enthousiast zijn de socialisten over de toekomstige plannen om de drafbaan om te turnen tot een evenemententerrein.

‘Belastingontwijkers’

De partij richtte zich dan ook specifiek tot coalitiepartijen GroenLinks en PvdA. ‘Ik kan me niet voorstellen dat die de Rolling Stones en andere belastingontwijkers op topniveau een podium willen geven.’ De partij vindt verder dat het onderliggende bedrijfsplan rammelt. ‘Die is opgesteld door iemand die sterk betrokken is bij de evenementenindustrie.’

Volgende week woensdag staat het onderwerp opnieuw op de politieke agenda. Dan besluit de gemeenteraad of het contract met de drafsportvereniging wordt opgezegd per 2021. Als dat besluit wordt genomen gaat het stadsbestuur onderzoeken hoe het toekomstige evenemententerrein eruit moet zien.