Inbreker herkend op bewakingsbeelden, maar krijgt toch vrijspraak

Een 32-jarige Roemeen is vrijgesproken van een inbraak in Groningen en een poging daartoe in Leek. De man is duidelijk herkenbaar in beeld, maar de politierechter kwam toch tot vrijspraak.

Eind januari werden twee inbrekers tot twee keer toe gefilmd, terwijl zij toesloegen in onze provincie. De tweede keer bleef het bij een poging, omdat de bewoner van het huis via zijn telefoon een inbraakmelding kreeg. De man was op dat moment bij zijn zoon. De man belde de politie en de overburen en reed met zijn auto in volle vaart naar huis.

Opsporing verzocht

De inbrekers namen de benen, toen de agenten bij de woning in Leek kwamen. De duidelijke beelden werden op 19 mei getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Een beveiliger van een elektronicabedrijf in Breda dacht een van de twee inbrekers te herkennen. Hij had juist daarvoor een man betrapt op diefstal.

Internationaal opsporingsbevel

De bewaker stuurde de foto en een foto van het ID-bewijs van de dief naar de politie in Noord-Nederland. Het betrof de 32-jarige Roemeense man. Hij werd via een internationaal opsporingsbevel opgepakt in Roemenië. De man ontkende de inbraken in Groningen en Leek.

Nooit daar geweest

Hij was nooit in die plaatsen geweest. Opvallend is dat van de inbraak in de woning aan de Jaspisstraat in Groningen ook geluidsfragmenten zijn van Roemeens sprekende mannen. De telefoon van de verdachte is niet onderzocht op locaties waar hij zou kunnen zijn geweest, zei de officier van justitie. Die eiste vrijspraak, omdat er te weinig bewijs is.

Sterke aanwijzing

De rechter had sterke aanwijzing dat de Roemeen bij de inbraken betrokken is geweest. Maar er is te veel twijfel doordat in het politieonderzoek de omschrijving van de fysieke kenmerken van de verdachte ontbraken en waarom de man op beeld werd herkend. 'Bij twijfel wordt volgens de rechtspraak in Nederland vrijgesproken, zei de rechter.

'Ik ben verbijsterd'

De inwoner van Leek hoorde het vonnis met open mond aan. 'Ik ben verbijsterd'', zei de man. Er vonden die zaterdag in het dorp meer woninginbraken plaats. 'Maar daar hoor je helemaal niets over. Niet op tv en niet hier in de zittingszaal', zei de man. Buiten de zittingszaal bekeek de man nogmaals de bewakingsbeelden op zijn telefoon. 'Ik ben echt verbijsterd', verzuchtte hij.