Ollongren over versterking Appingedam: ‘Onuitlegbare papieren werkelijkheid’

Het is niet goed gegaan met de versterkingsoperatie in de wijk Opwierde Zuid in Appingedam. Dat erkent minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De ‘papieren werkelijkheid’ was ‘niet redelijk’ en ‘onuitlegbaar’.

Woensdagmiddag kwam na jarenlange onduidelijkheid het verlossende woord voor de bewoners. De 337 huizen in het ‘vergeten hoekje’ van Daam worden allemaal gesloopt. Daar komen nieuwe huizen voor terug. Bewoners van Opwierde zagen in hun wijk huizen gesloopt en opnieuw gebouwd worden, maar in het hart van de wijk was daar geen sprake van.

1500 woningen

En dat was fout, ziet minister Ollongren (D66) nu. ‘Er kan soms een papieren werkelijkheid zijn. Maar je moet ook ter plekke kijken wat redelijk is. Dit stuk van de buurt leek een heel andere behandeling te krijgen dan andere stukken (...). Dat is achteraf niet redelijk en niet uitlegbaar.'

Dat betekent dat de bewoners nu kunnen rekenen op een nieuw huis. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. De planning wordt nu gemaakt. In totaal moeten er in de wijk ruim 1500 woningen worden gesloopt en herbouwd.

Ook op andere plekken

Volgens de minister kunnen andere wijken en buurten waar grote ongelijkheid is nu ook rekenen op meer en beter maatwerk. ‘Er zijn altijd verschillen in gevallen en dat begrijpen mensen wel goed. Maar als ze onverklaarbaar en onuitlegbaar zijn, dan is er iets mis. Dan moet je een oplossing zoeken. Dat hebben we hier gedaan en dat gaan we ook op andere plekken doen.’

