Opnieuw een aardbeving (2.0); epicentrum ligt in Westeremden (update)

De beving van donderdag heeft volgens het KNMI een kracht van 2.0 op de schaal van Richter. Het epicentrum ligt in Westeremden.

Gevoel dat het huis in tweeën brak Willemien Bos uit Westeremden

Meldingen

Bij RTV Noord zijn inmiddels tientallen meldingen binnen. Die komen onder meer uit Westeremden, Stedum, Loppersum en Middelstum.

Willemien Bos uit Westeremden mailt: 'Gevoel dat het huis in tweeën brak'.

'Mama, wat is de lucht boos'

Anne Brokken uit Stedum schrijft: 'We lagen beiden nog te slapen, mijn zoontje van 2 en ik. Tot een gerommel ons wakker maakte en mijn zoontje zei: mama, mama, wat is de lucht boos. Vervolgens deed hij de aardbeving na met zijn stem'.

Ik voelde het huis schudden en dan is één plus één al snel twee Angela Welling uit Stedum

'Het was er weer eentje'

Verslaggever Elwin Baas rijdt naar het bevingsgebied en belt aan bij Jacques van der Valk in Loppersum. Zijn huis staat op de nominatie om te worden gesloopt.

'Ik was al wakker en zat het journaal te kijken om half acht', vertelt hij. 'Toen dacht ik: wat kraakt het dak en wat trilt het huis. Ik had onmiddellijk door wat er aan de hand was. Het was er weer eentje.'

Van der Valk heeft de beving niet ervaren als eentje met een kracht van 2.0 op de schaal van Richter. 'Maar dat was het dus wel.'

Ik ga straks naar een nieuw huis en het is de bedoeling dat ik daar snel uit kan komen in geval van een beving Jacques van der Valk

Berusting

De Lopster neemt al niet eens meer de moeite om te kijken of er een scheur bij is gekomen. 'Ik loop af en toe nog wel om het huis heen om te kijken of het gevaarlijk is. Dan ga ik er uit, maar zover is het nog niet.'

Jacques van der Valk doet gewoon open met 'Goedemorgen' (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Van der Valk is het moedeloos zijn al voorbij. Hij deed de deur ook gewoon open met 'Goedemorgen'. 'Er is een soort berusting ontstaan', legt hij uit. 'Het kan nog wel honderd jaar duren voordat de ondergrond tot rust komt. Ik ga straks naar een nieuw huis en het is de bedoeling dat ik daar snel uit kan komen in geval van een beving.'

Schudden

Angela Welling uit Stedum zat achter haar computer. Op Radio Noord vertelt ze: 'Ik was al vroeg begonnen met werken. Ik hoorde niet echt een knal. Dat was in het verleden wel eens zo, maar nu voelde ik alleen schudden. De ramen gingen heen en weer alsof er een dikke donderslag was.'

Welling ging er meteen vanuit dat het een beving was. 'Ik voelde het huis schudden en dan is één plus één al snel twee.'

Twee keer in één week

Dit is de tweede aardbeving deze week in onze provincie. Afgelopen dinsdagmorgen was een aardbeving van 1.9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag toen in Uithuizermeeden.

Dit bericht is aangevuld met reacties van mensen uit het bevingsgebied.

Lees ook:

- In jaren niet zoveel bevingen van 2.0 of zwaarder als dit jaar

- Waarom de aardbevingen nog door blijven gaan

- Aardbeving van 1.9; epicentrum ligt bij Uithuizermeeden