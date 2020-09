Heugelijke dag voor Leekster Eagles en coach Alssema

Martijn Alssema speelde jarenlang bij Leekster Eagles. Nu is hij trainer en coach van het eerste team. Je kunt wel zeggen dat hij getrouwd is met de club. Figuurlijk uiteraard.

Vrijdag is zijn eigen huwelijk met de vrouw waar hij tien jaar mee samen is. Hij mist daardoor de rentree van zijn ploeg in de Eredivisie.

Skippen

In augustus vorig jaar vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk. Niet wetende dat het seizoen op het hoogste niveau al in het eerste weekend van september zou beginnen. Bovendien kon hij op dat moment ook niet weten dat Leekster Eagles ging promoveren.

'Toen we de trouwerij planden, was er voor dit weekend een bekerprogramma vastgesteld. Niet dat ik die graag wil missen, maar we wilden niet het risico nemen om de bruiloft in de vakantie te doen. Dus heb ik gezegd dat ik wel een bekerwedstrijd zou kunnen skippen', zegt Alssema na een training van anderhalf uur in het Sportcentrum in Leek.

Ik zal er om half negen echt wel even aan denken aan hoe de jongens er klaar voor staan Martijn Alssema, trainer Leekster Eagles

Op de wc

Het is de laatste keer dat hij voor de groep staat in de voorbereiding op het avontuur in de Eredivisie. Zijn gedachten zijn meteen bij de laatste voorbereidingen op zijn trouwdag. Maar toch, het zit hem niet helemaal lekker dat hij vrijdagavond niet op de bank zit om zijn team te coachen.

'De focus zal wel op de bruiloft liggen, maar ik zal om half negen echt wel even denken aan hoe de jongens er klaar voor staan. En er zal vast en zeker wel een appje heen en weer vliegen. Volgens mij is er ook een livestream. Dus wie weet, ga ik stiekem op even op de wc zitten', lacht hij bij die gedachte.

Onder de lat

Vrijdag tegen De Hommel zit assistent-trainer Ite Hoolsema als coach op de bank. En ook Age Wim van der Zee is erbij. De doelman en goede vriend van Alssema zou aanwezig zijn bij de trouwplechtigheid en het bruiloftsfeest. Door een handblessure van eerste keeper Erwin Mensink staat hij onder de lat bij de Leeksters.

'Gelukkig voor het team en voor mij als trainer heeft hij besloten om te gaan spelen.' Ook een deel van het bestuur van de zaalvoetbalclub is uitgenodigd voor de bruiloft en daardoor niet aanwezig in het sportcentrum.

De spelers zijn enorm leergierig en gretig Martijn Alssema, trainer Leekster Eagles

Ongeleid projectiel

Alssema maakte zes jaar geleden als speler de degradatie uit de Eredivisie mee. Destijds is hij duidelijk in z'n commentaar na afloop. 'Kansloos, we maken de kansen niet af vanavond. Ja, zeg het maar. Weinig woorden voor op dit moment.' Alssema op z'n best. Balend van een nederlaag, maar ook nuchter en open.

Hij noemt zichzelf als voetballer een ongeleid projectiel. Als trainer en mens past hij goed bij het team dat in zijn ogen 'enorm leergierig, gretig is, graag wil en hard werkt.' Daardoor heeft hij er het volste vertrouwen in dat Leekster Eagles zich handhaaft in de Eredivisie. 'Een overwinning in de eerste wedstrijd zou zomaar eens kunnen.'

De tweede wedstrijd van het seizoen is ook thuis. Dan zit Alssema, ondanks dat hij die dag jarig is, wel op de bank.