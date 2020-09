Ziekenhuizen worstelen met coronaregels: 'Patiënten nemen toch gewoon iemand mee'

'U weet het hè, dat u alleen naar de specialist mag? Dan mag uw begeleider daar in de centrale hal plaatsnemen hoor, of buiten, kijk maar.' Beveiliger Hans Spanninga van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda is eigenlijk te lief voor dit werk. Hij wil patiënten en hun begeleiders graag verwelkomen en helpen.

Het coronatijdperk laat deze gastvrijheid niet toe. Spanninga moet streng zijn: patiënten moeten alleen naar hun afspraak komen en als toch iemand mee is moet deze buiten wachten.

'Maar weet je, er zijn ook vaak moeilijke gesprekken. Die mensen gaan daar natuurlijk met z'n tweetjes naartoe. Dat is logisch.'

Echt verboden

Wat voor de beveiliger en patiënten logisch voelt, is toch niet zo logisch. De regel 'alleen komen' geldt in principe voor iedereen, tenzij de arts vooraf de patiënt toestemming geeft iemand mee te nemen.

Volgens manager zorg en bedrijfsvoering Marianne de Zeeuw moet het ziekenhuis wel zo streng zijn. 'We zitten gewoon met beperkte ruimte. Als iedereen met z'n tweeën komt, kunnen wij de anderhalve meter niet waarborgen. En de meeste mensen die hier komen zijn al kwetsbaar vanwege hun leeftijd of ziekte.'

Iedereen heeft zijn reden

Toch neemt vrijwel iedere patiënt iemand mee. Menno Schut is vorig jaar van het dak gevallen en nu is het ook nog in zijn rug geschoten. 'Ik heb mijn broertje meegenomen, want ik kan niet autorijden nu met die rug.'

Veel patiënten nemen hun partner mee (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Een ander is met haar man mee die bloed in de urine had en daarom op controle is. Ze weet eigenlijk wel dat ze niet mee mag. 'Maar ja, als je in huis zit heb je ook niks. Dus ik dacht: ik ga toch maar mee.'

Grapperhaus gaat ook bij de groep staan; ik zeg gewoon ook sorry als het niet mag, dan is het ook weer klaar Begeleider van een patiënt

Een man begeleidt zijn vrouw die een paar maanden geleden een lichte beroerte heeft gehad. 'Ik ga altijd mee, omdat ze ook wat vergeetachtig is. En er mag zoveel niet. Grapperhaus gaat ook bij de groep staan; ik zeg gewoon ook sorry als het niet mag, dan is het ook weer klaar. Ik vind het allemaal flauwekul.'

Loopt soms uit de hand

Het leidt tot toestanden bij de verschillende ingangen van het ziekenhuis. De receptie van de poli Oogheelkunde heeft een noodknop gekregen, omdat discussies met patiënten uit de hand lopen.

Marianne de Zeeuw: 'We hebben borden bij de ingang staan en we zijn genoodzaakt extra mensen in te zetten in de hal om het nog een keer uit te leggen. Maar dan nog helpt het niet altijd.'

Hoe dan wel

Het ziekenhuis stelt patiënten voor iemand via de telefoon mee te laten luisteren naar het gesprek met de arts. Diegene kan thuis zijn of vlak buiten het ziekenhuis. Daar zijn inmiddels meer bankjes geplaatst, zodat begeleiders kunnen zitten tijdens het wachten.

Een beveiliger spreekt alle tweetallen aan; de begeleider moet naar buiten (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Hoe dit tijdens herfst en winter moet, geeft het OZG nog wel hoofdbrekens. 'We zijn nog heel hard aan het denken hoe we mensen dan onderdak kunnen bieden. Maar mensen kunnen ook denken: goh, ik ga eventjes boodschappen doen, Scheemda heeft een heel leuk centrum. We moeten het toch met elkaar doen. Dat geldt voor alle coronaregels en dat geldt hier ook bij het ziekenhuis', aldus De Zeeuw.

Andere ziekenhuizen

Het Martini Ziekenhuis zegt in reactie met hetzelfde probleem te worstelen. 'We merken ook dat mensen toch graag iemand mee nemen naar het ziekenhuis. Ook hier zorgt dat soms voor lastige gesprekken bij de ingang, in de wachtruimte van de polikliniek of in de kliniek', zegt woordvoerder Evelien Oosterbaan.

Ook bij onze ziekenhuizen maken we helaas steeds vaker mee dat mensen er geen begrip meer voor hebben Lars Wormgoor - Woordvoerder van het Refaja Ziekenhuis

'Als er meer mensen ongepland naar het ziekenhuis komen, kom je uiteindelijk in een situatie waarin we afspraken ruimer moeten plannen om te voorkomen dat er te veel personen in het ziekenhuis zijn. Dat willen we niet, want daardoor zouden we minder patiënten kunnen zien.'

Volgens woordvoerder Lars Wormgoor van het Refaja Ziekenhuis is er sprake van een landelijke trend, die ook in Stadskanaal zichtbaar is. 'Ja, ook bij onze ziekenhuizen maken we helaas steeds vaker mee dat mensen er geen begrip (meer) voor hebben.'

Alleen het UMCG in Groningen herkent zich niet in het beeld. Ook daar moeten patiënten alleen komen en dat doen ze over het algemeen goed, zegt een woordvoerder in reactie.

Dwang

Ziekenhuizen kunnen overigens weinig beginnen tegen mensen die de coronaregels overtreden. Pas als iemand zich zo agressief gedraagt dat de veiligheid in het geding is kan een ziekenhuis maatregelen nemen. Dat begint met een waarschuwing (gele kaart). Een rode kaart betekent dat iemand het ziekenhuis een jaar niet in mag.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen zet TikTok Tammo in om bezoekers op het belang van de coronamaatregelen te wijzen

Lees ook:

- Groningse ziekenhuizen: Bij een tweede coronagolf moet reguliere zorg doorgaan